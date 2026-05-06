Calor aprieta con más de 30 grados en CDMX, pero lluvias y tormentas afectarán estas alcaldías HOY
Calor, lluvias y tormentas marcarán la tarde en CDMX; se esperan chubascos, descargas eléctricas y viento fuerte en varias zonas, toma precauciones.
El calor no da tregua en la CDMX; este día las temperaturas superan los 30 grados, pero el clima cambiará por la tarde con la llegada de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en varias zonas de la capital.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se concentrarán principalmente en el norte, poniente y sur de la CDMX, donde ya se observa actividad en el radar meteorológico; estas precipitaciones podrían mantenerse durante el resto de la tarde y extenderse a las primeras horas de la noche.
Alcaldías con mayor probabilidad de lluvia y tormenta
Las zonas con mayor presencia de chubascos son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
En estas alcaldías se prevén lluvias de intensidad débil a moderada, con posibilidad de descargas eléctricas, rachas de viento cercanas a los 50 km/h y caída de granizo en puntos específicos.
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Se observan zonas de #lluvias de intensidad débil y moderada con algunos chubascos en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 6, 2026
Se prevé que las condiciones para lluvias se mantengan durante el resto de la tarde y primeras horas de la noche en la Ciudad de… pic.twitter.com/MSpQceefdp
Así cambia el clima durante el día
La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado, ambiente templado y presencia de bruma; sin embargo, conforme avanzó el día, el calor se intensificó hasta alcanzar máximas de entre 31 y 33 °C.
Este aumento de temperatura favorece la formación de nubes densas, lo que explica el cambio hacia condiciones de lluvia por la tarde; además, el viento variable puede intensificar la sensación de inestabilidad en algunas zonas.
En la imagen de radar de esta tarde se observan #Lluvias en zonas de la #CDMX y el #EdoMéx. Se dirigen hacia el oeste y noroeste de la entidad mexiquense pic.twitter.com/GzIRAGYIJs— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 6, 2026
¿Qué está pasando con el clima en el Estado de México?
En el Estado de México, el escenario es similar; aunque el calor se mantienete con fuerza, se prevén lluvias y chubascos en municipios como Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Chimalhuacán, Zumpango, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl.
Las precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente, pero con descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían generar encharcamientos o caída de ramas.
Recomendaciones para esta tarde
Ante el cambio de clima en la CDMX, lo mejor es anticiparte:
- Lleva paraguas o impermeable si vas a salir
- Evita resguardarte bajo árboles o estructuras inestables
- Considera tiempos extra en traslados
- Mantente atento a cambios rápidos en el cielo