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Calor aprieta con más de 30 grados en CDMX, pero lluvias y tormentas afectarán estas alcaldías HOY

Calor, lluvias y tormentas marcarán la tarde en CDMX; se esperan chubascos, descargas eléctricas y viento fuerte en varias zonas, toma precauciones.

Clima en CDMX HOY: Calor supera los 30 grados y por la tarde llegan lluvias, granizo y tormentas; zonas afectadas
Calor, lluvias y tormentas marcarán la tarde en CDMX; se esperan chubascos, descargas eléctricas y viento fuerte en varias zonas, toma precauciones.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El calor no da tregua en la CDMX; este día las temperaturas superan los 30 grados, pero el clima cambiará por la tarde con la llegada de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en varias zonas de la capital.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se concentrarán principalmente en el norte, poniente y sur de la CDMX, donde ya se observa actividad en el radar meteorológico; estas precipitaciones podrían mantenerse durante el resto de la tarde y extenderse a las primeras horas de la noche.

Alcaldías con mayor probabilidad de lluvia y tormenta

Las zonas con mayor presencia de chubascos son:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan

En estas alcaldías se prevén lluvias de intensidad débil a moderada, con posibilidad de descargas eléctricas, rachas de viento cercanas a los 50 km/h y caída de granizo en puntos específicos.

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Así cambia el clima durante el día

La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado, ambiente templado y presencia de bruma; sin embargo, conforme avanzó el día, el calor se intensificó hasta alcanzar máximas de entre 31 y 33 °C.

Este aumento de temperatura favorece la formación de nubes densas, lo que explica el cambio hacia condiciones de lluvia por la tarde; además, el viento variable puede intensificar la sensación de inestabilidad en algunas zonas.

¿Qué está pasando con el clima en el Estado de México?

En el Estado de México, el escenario es similar; aunque el calor se mantienete con fuerza, se prevén lluvias y chubascos en municipios como Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Chimalhuacán, Zumpango, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl.

Las precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente, pero con descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían generar encharcamientos o caída de ramas.

Recomendaciones para esta tarde

Ante el cambio de clima en la CDMX, lo mejor es anticiparte:

  • Lleva paraguas o impermeable si vas a salir
  • Evita resguardarte bajo árboles o estructuras inestables
  • Considera tiempos extra en traslados
  • Mantente atento a cambios rápidos en el cielo
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Nota

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