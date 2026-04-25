Activan contingencia ambiental hoy 25 de abril 2026: ¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Este sábado 25 de abril de 2026 se activó la contingencia ambiental atmosférica en por ozono en la zona metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megálopolis (CAMe) informó que la tras registrarse altos índices de contaminación se activó la Fase 1 de la contingencia ambiental.

La activación se llevó con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

¿Habrá Hoy Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

Habrá restricciones vehiculares como las que se activan por el Hoy Noy No Circula y este domingo 26 de abril de 2026 eberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes automóviles:



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .



. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 3, 5, 6, 7, y 0.



, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 3, 5, 6, 7, y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado amarillo , terminación de placa 5 o 6 .



, , terminación de . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.



Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.



Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México



o del Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular y les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/UZ9o1Ho9OJ pic.twitter.com/ISDExS4cTI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 25, 2026

Autos exentos de restricciones por Hoy No Circula 26 de abril de 2026

A pesar de las restricciones vehiculares por la activación de la Fase 1 por contingencia ambiental, algunos automóviles que quedan exentos de estas medidas son:



Las motocicletas están exentas de la Fase I

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.



Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.



vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6. Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.



Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.



Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.



Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.



Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.



Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.



Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).



Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.



Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

¿Qué se debe hacer y que no cuando se activa la contingencia ambiental?

Ante la activación de la contingencia ambiental se recomiensa a la población:

