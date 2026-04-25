Científicos descubren origen del Cometa 3I/Atlas y es IMPACTANTE

La comunidad astronómica internacional ha puesto la mirada en el cometa 3I/ATLAS, un objeto proveniente de fuera de nuestro vecindario cósmico que está transformando la comprensión sobre la formación de los sistemas planetarios.

Mediante el uso del radiotelescopio ALMA, un equipo de especialistas detectó que este cometa interestelar posee una proporción de agua semipesada (HDO) que supera en más de 30 veces los registros de cualquier cuerpo similar formado en nuestro Sistema Solar.

3I/ATLAS revela inéditos datos sobre la formación de sistemas planetarios fuera del Sistema Solar

Este descubrimiento, difundido a través de la publicación Nature Astronomy, establece una diferencia marcada entre nuestro entorno y otros puntos de la galaxia. El análisis fue encabezado por Luis E. Salazar Manzano y la profesora Teresa Paneque-Carreño, investigadores de la Universidad de Michigan, quienes aprovecharon el tránsito del cometa apenas seis días después de su punto de mayor proximidad al Sol para capturar datos cruciales sobre su estructura molecular.

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La importancia de este hallazgo reside en la relación entre el agua convencional y la versión semipesada, donde un átomo de hidrógeno es sustituido por deuterio. En los objetos que orbitan nuestro Sol, la presencia de HDO es mínima, apenas una molécula por cada 10 mil de agua común.

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Composición de agua semipesada en 3I/ATLAS supera niveles hallados en cometas de nuestro Sistema Solar

Las mediciones en 3I/ATLAS arrojaron niveles que sobrepasan en más de 40 veces la cantidad de este isótopo encontrada en los mares de la Tierra.

Dicha composición funciona como un termómetro histórico. Para que el agua deuterada se concentre de tal forma, se requieren ambientes con temperaturas inferiores a los 30 Kelvin, equivalentes a -243,15 grados Celsius.

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Esto indica que la nube de gas y polvo que dio vida a la estrella y los planetas de donde proviene este visitante era significativamente más gélida que la nebulosa que originó nuestro Sol y los cometas conocidos.

La recolección de esta información fue posible gracias a la sensibilidad del conjunto ALMA. A diferencia de otros instrumentos ópticos que no pueden operar cerca del resplandor solar, este radiotelescopio logró observar al objeto justo cuando emergía de su tránsito detrás del astro rey.

En ese momento crítico, los científicos pudieron estudiar el agua congelada en el núcleo, la cual se comporta como un registro fósil de su lugar de nacimiento.

Aunque el punto exacto de procedencia de 3I/ATLAS sigue siendo un misterio, su paso a 305 millones de kilómetros de nuestro planeta ha permitido obtener una muestra directa de la diversidad química galáctica.

