Clima en México arde: onda de calor no dará tregua en más de 25 estados con temperaturas extremas

El clima en México se tornará extremo este domingo 26 de abril de 2026, con una onda de calor que no da tregua y afectará a más de 25 estados del país, incluyendo el Valle de México.

La persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional, mantendrá altas temperaturas.

Clima en México 26 de abril 2026: ¿dónde hará más calor?

La onda de calor se mantendrá este domingo 26 de abril de 2026 en los siguientes estados:



Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Morelos Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Veracruz Oaxaca Chiapas Zacatecas Aguascalientes Puebla Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Nuevo frente frío, lluvias y fuertes vientes marcarán el clima en México

La línea seca continuará extendida sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como posible formación de torbellinos en el noreste de Coahuila.

Mientras que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur del país, incluido el Valle de México.

El nuevo frente frío se ubicará muy próximo a la frontera noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas por estado el 26 de abril de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste, centro y sur), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Ciudad de México y Tlaxcala

Clima en CDMX y Edomex domingo 26 de abril de 2026

El Valle de México tendrá condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas.

En la tarde se espera ambiente cálido a caluroso y probabilidad de intervalos chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 30 a 32 °C. En Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.