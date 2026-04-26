¡Sigue el doble Hoy No Circula! Se mantiene la contingencia ambiental este 26 de abril; ¿qué coches no transitarán?

Aunque el día parece despejado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono se mantiene activa.

Las autoridades declararon que los niveles de contaminación siguen siendo un riesgo para los pulmones de quienes viven en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



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¿Qué autos no circulan por la contingencia ambiental?

Horario: 05:00 a 22:00 horas (Taxis a partir de las 10:00).

Vehículos que NO circulan:



Holograma 2: Todos los vehículos de uso particular. Holograma 1: Vehículos con terminación de placa PAR (2, 4, 6, 8 y 0). Holograma 0 y 00: Únicamente aquellos con engomado AMARILLO y terminación de placa 5 o 6. Sin Holograma: Vehículos antiguos, de demostración, con pase turístico o placas foráneas (se les aplica la misma restricción que al Holograma 2). Reparto de Gas L.P.: El 50% de unidades con terminación de matrícula PAR (sin válvula de desconexión seca). Transporte de Carga: Restricción de circulación entre las 06:00 y las 10:00 horas (excepto programa de autorregulación). Taxis: Si entran en los supuestos 1, 2 o 3, dejarán de circular a partir de las 10:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué vehículos sí pueden circular aunque la contingencia ambiental esté activa?

Tecnología Limpia: Eléctricos, híbridos y vehículos con matrícula ecológica. Hologramas 0 y 00: Siempre que tengan un engomado diferente al amarillo o terminación de placa distinta a 5 o 6. Motocicletas: Están exentas de las restricciones por Fase I. Emergencias: Vehículos para emergencias médicas, seguridad pública, bomberos, protección civil y rescate. Servicios Especiales: Transporte escolar, de personal, servicios funerarios y unidades revolvedoras de concreto. Inclusión: Vehículos con placa o holograma para personas con discapacidad. Perecederos: Transporte de mercancías con sistemas de refrigeración.

¿A qué hora actualizan el reporte de la contingencia ambiental?

La CAMe emitirá los reportes oficiales en los siguientes horarios para determinar el estado de la Fase I y las restricciones del Doble Hoy No Circula:



15:00 horas: Corte intermedio. Se evaluará si las condiciones climáticas permiten la dispersión de contaminantes o si se mantienen las restricciones para la tarde y noche.



Corte intermedio. Se evaluará si las condiciones climáticas permiten la dispersión de contaminantes o si se mantienen las restricciones para la tarde y noche. 20:00 horas: Boletín vespertino final. Este reporte es fundamental para saber si la contingencia se levanta o si continuará para mañana lunes 27 de abril.

¿A qué hora termina el doble Hoy No Circula?

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la restricción del Doble Hoy No Circula terminaría a las 22:00 horas, independientemente si la contingencia continúa o se suspende.

El horario de restricción, en caso de que continúe la restricción, sería a partir de las 5:00 AM.