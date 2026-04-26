Doble Hoy No Circula: ¿A qué hora se levanta la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

¡Atención, capitalinos! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), para este domingo 26 de abril.

En las próximas horas, la dependencia informará si las concentraciones máximas de ozono se redujeron lo suficiente como para levantar la contingencia y el Doble Hoy No Circula; pero ¿a qué hora será el siguiente reporte?

¿A qué hora se levanta la contingencia ambiental hoy en CDMX?

Si bien la Fase 1 se activó el sábado por la tarde, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que, debido al sistema anticiclónico que persiste en el centro del país, junto con la radiación solar, han dificultado la dispersión de contaminantes.

El próximo reporte de la CAMe se emitirá a las 15:00 horas de este domingo, donde se informará si continúan las medidas extraordinarias por la mala calidad del aire.

En caso de que no se desactive, será antes de las 20:00 horas cuando se informen las restricciones del programa Doble Hoy No Circula para mañana, lunes 27 de abril, en el Valle de México.

📌Conoce las restricciones a la circulación para el día domingo 26 de abril de 2026: pic.twitter.com/sraYEy2UPk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

¿Qué pasa si se activa la Fase 2 de contigencia ambiental?

¡Ojo! Si la calidad del aire no mejora y alcanza niveles extremadamente malos, superando los 200 puntos de ozono o de partículas suspendidas (PM10/PM2.5), se podría activar la Fase 2 de contingencia ambiental; ¿en qué consiste?



Se suspende la circulación del 100% de los vehículos oficiales del gobierno.

Se limita la circulación al 20% de los autos con hologramas 00 y 0

Restricción total de los autos con Holograma 2

Se prohíbe la circulación de vehículos de construcción que no cuenten con lona

Se cancelan actividades escolares, especialmente para preescolar y primaria.

¿Por qué hace tanto calor en CDMX y por qué hay mala calidad del aire?

La presencia del sistema anticiclónico se caracteriza por una zona de alta presión atmosférica que genera tiempos más cálidos, cielos despejados y falta de lluvias.

Este fenómeno suele empeorar la calidad del aire, sobre todo en ciudades y zonas con mucha contaminación, como lo es la Ciudad de México, que en lo que va del año ha registrado varios días con presencia de altos contaminantes.

Con el anticiclón, el aire desciende y se queda “estancado”, sin mezclarse bien; eso hace que los contaminantes (PM10, NOx, ozono, etc.) se acumulen cerca de la superficie.