¿Se acaban los viernes de Consejo Técnico? Esto dice el calendario de la SEP sobre los descansos de mayo

Entre días festivos y puentes oficiales, muchos se preguntan si la jornada de Consejo Técnico Escolar sufrirá cambios o se mantendrá como el último respiro del mes, pero ¿qué dice el calendario de la SEP?

Las dudas entre padres de familia surgieron después de que el viernes 24 de abril 2026 no se suspendieran las clases como normalmente suele hacerse, dejando a mucho con incertidumbre.

¿Habrá Consejo Técnico Escolar el último viernes de mayo 2026?

¡Atención, estudiantes! A pesar de que el mes de mayo 2026 es conocido por su saturación de días feriados y celebraciones nacionales, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) asegura que en el último viernes del mes las clases sí serán suspendidas.

Por ello, miles de estudiantes de educación básica NO tendrán clases el próximo viernes 29 de mayo 2026 .

¿Hay viernes de Consejo Técnico en mayo 2026? Calendario SEP

¿Se acaban los descansos por Consejo Técnico Escolar para educación básica?

La respuesta es no. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene definidas las últimas dos sesiones del Consejo Técnico Escolar antes de finalizar el ciclo escolar 2025-2026, por lo que todo seguirá con normalidad durante mayo y junio.

Cabe aclarar que el Consejo Técnico Escolar únicamente se suspendió para el mes de abril 2026 debido a que las y los estudiantes recién regresaban de las vacaciones de Semana Santa. El calendario de la SEP aclara esto desde el inicio de cursos.

¿Qué niveles educativos tienen libre el viernes de Consejo Técnico?

¿Estás en la lista? Los estudiantes que pueden disfrutar un día de descanso durante el último viernes de cada mes son aquellos que cursan educación básica, por lo que estos alumnos no tienen clases los días de Consejo Técnico Escolar:



Preescolar

Primaria

Secundaria

Las y los estudiantes de preparatoria y Universidad no gozan de un día de descanso, pues ellos suelen regirse con calendarios diferentes; sin embargo, algunos pueden gozar de ciertos días feriados y puentes oficiales.

Puentes y días festivos de mayo 2026: ¿Cuándo no hay clases?

¡Anótalo en el calendario! Para que no se te pase ninguna fecha, aquí te resumimos los días en que se suspenderán las labores escolares y administrativas:

