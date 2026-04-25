tva (1).png

Clima en México: onda de calor se expande y alcanza a más de 20 estados

Clima en México: onda de calor se intensifica y ya afecta a más de 20 estados, con altas temperaturas y lluvias fuertes en gran parte del país.

Onda de calor en México: clima extremo afecta más de 20 estados hoy 25 abril 2026
Onda de calor en México: clima extremo afecta más de 20 estados hoy 25 abril 2026|Azteca Noticias

Escrito por: Alejandra Gómez

El clima en México está de locos. Atraviesa por un escenario contrastante, marcado por la intensificación de una onda de calor que ya afecta a varios estados del país con temperaturas elevadas.

Este fenómeno, impulsado por una circulación anticiclónica, se extiende hacia nuevas regiones, mientras que en paralelo se registran lluvias, chubascos y rachas de viento en distintas zonas, especialmente en el noreste, debido a la interacción de otros sistemas atmosféricos.

¿Va a llover mañana?

Las lluvias previstas en distintas regiones del país se deben a la combinación de varios sistemas atmosféricos: un canal de baja presión que se extiende sobre el centro, oriente y sureste de México, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México.

  • Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas: Baja California, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.

Estados afectados por la onda de calor

El calor intenso que se registra en gran parte del país se debe a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual actúa como un “domo” que inhibe la formación de nubes y favorece cielos despejados.

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla.
Tags relacionados
Clima en México CDMX

Nota