Clima en México: onda de calor se expande y alcanza a más de 20 estados

El clima en México está de locos. Atraviesa por un escenario contrastante, marcado por la intensificación de una onda de calor que ya afecta a varios estados del país con temperaturas elevadas.

Este fenómeno, impulsado por una circulación anticiclónica, se extiende hacia nuevas regiones, mientras que en paralelo se registran lluvias, chubascos y rachas de viento en distintas zonas, especialmente en el noreste, debido a la interacción de otros sistemas atmosféricos.

¿Va a llover mañana?

Las lluvias previstas en distintas regiones del país se deben a la combinación de varios sistemas atmosféricos: un canal de baja presión que se extiende sobre el centro, oriente y sureste de México, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México.



Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas: Baja California, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.

Estados afectados por la onda de calor

El calor intenso que se registra en gran parte del país se debe a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual actúa como un “domo” que inhibe la formación de nubes y favorece cielos despejados.

