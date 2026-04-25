Clima en México: onda de calor se expande y alcanza a más de 20 estados
Clima en México: onda de calor se intensifica y ya afecta a más de 20 estados, con altas temperaturas y lluvias fuertes en gran parte del país.
El clima en México está de locos. Atraviesa por un escenario contrastante, marcado por la intensificación de una onda de calor que ya afecta a varios estados del país con temperaturas elevadas.
Este fenómeno, impulsado por una circulación anticiclónica, se extiende hacia nuevas regiones, mientras que en paralelo se registran lluvias, chubascos y rachas de viento en distintas zonas, especialmente en el noreste, debido a la interacción de otros sistemas atmosféricos.
¿Va a llover mañana?
Las lluvias previstas en distintas regiones del país se deben a la combinación de varios sistemas atmosféricos: un canal de baja presión que se extiende sobre el centro, oriente y sureste de México, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México.
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias aisladas: Baja California, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.
Estados afectados por la onda de calor
El calor intenso que se registra en gran parte del país se debe a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual actúa como un “domo” que inhibe la formación de nubes y favorece cielos despejados.
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla.