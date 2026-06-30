Nació con una malformación congénita en los pies y ahora dispara goles fulminantes en el Mundial 2026: la trayectoria de Ismael Saibari

Ismael Saibari se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; el letal delantero de Marruecos no solo lidera la ofensiva de los Leones del Atlas con goles decisivos, también protagoniza una historia de superación que comenzó mucho antes de pisar un estadio mundialista, cuando los médicos temían que jamás pudiera caminar con normalidad.

Hoy, el futbolista de 25 años vive el mejor momento de su carrera; con sus brillantes anotaciones ante Brasil, Escocia y Haití lo colocaron entre los goleadores del torneo y confirmaron el gran nivel que ya había mostrado con el PSV Eindhoven, donde fue elegido el mejor jugador de la Eredivisie antes de llegar al Mundial.

¿Qué enfermedad tenía Ismael Saibari, delantero de Marruecos?

Cuando era apenas un bebé, Ismael Saibari nació con una malformación congénita en los pies que impedía que pudiera sostenerse de pie por sí solo; durante sus primeros años necesitó utilizar un soporte ortopédico especial que mantenía alineados sus pies mientras fortalecía sus piernas.

Gracias al tratamiento, comenzó a caminar alrededor de los dos años; con el paso del tiempo dejó atrás aquella limitación física y encontró en el fútbol una pasión que terminó transformando por completo su vida.

Lejos de convertirse en un obstáculo permanente, aquella etapa fortaleció su determinación; desde muy niño pasaba horas con un balón, jugando en parques, calles y canchas del barrio donde creció, convencido de que algún día podría dedicarse profesionalmente al deporte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SOÑABA CON SER COMO BECKHAM, IGUALÓ SUS RÉCORDS Y, AUNQUE EL ARSENAL LO RECHAZÓ, AHORA LIDERA A INGLATERRA EN EL MUNDIAL 2026

Saibari dejó Marruecos en busca de una vida mejor

Aunque nació en Terrassa, España, Ismael creció dentro de una familia marroquí; la crisis económica obligó a sus padres a abandonar el país cuando él tenía siete años y mudarse a Bélgica para comenzar de nuevo.

El cambio significó empezar desde cero. Allí continuó su formación futbolística en distintas academias y vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera cuando fue descartado por el Anderlecht debido a su físico.

En lugar de abandonar su sueño, siguió trabajando hasta abrirse paso en clubes como Mechelen y Genk; ante su crecimiento profesional logró llamar la atención del PSV Eindhoven, institución donde terminó consolidándose como una de las figuras del futbol neerlandés.

Pese a haber nacido en España y recibir posteriormente la posibilidad de representar a Bélgica, Saibari decidió vestir la camiseta de Marruecos, país del que son originarios sus padres y con el que siempre soñó disputar una Copa del Mundo.

Ismael Saibari en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ha significado la consolidación internacional del atacante marroquí; después de una brillante temporada en Europa, llegó a la máxima competencia con confianza y respondió desde el inicio con goles importantes que ayudaron a Marruecos a convertirse nuevamente en uno de los equipos más competitivos del torneo.

Su potencia física, capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas y facilidad para definir dentro del área lo han convertido en una de las principales figuras del campeonato.