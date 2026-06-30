Mundial 2026: Entre lágrimas, Cody Gakpo marca para Países Bajos ante Marruecos y dedica el gol a su bebé que perdió

Cody Gakpo rompió en llanto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras marcar para Países Bajos frente a Marruecos en los 16avos de Final del certamen; durante su emotivo festejo, el neerlandés miró al cielo y dedicó su gol a su pequeño bebé que perdió en días recientes.

El jugador de la 'Naranja Mecánica' fue abrazado por sus compañeros y reconocido por el cuerpo técnico por su valor y esfuerzo en la cancha en uno de los momentos más difíciles en su carrera.

Cody Gakpo adelantó a Países Bajos y su dedicación llegó hasta el cielo

Corría el minuto 72 del encuentro cuando, en un contragolpe de los Países Bajos, Crysencio Summerville luchó por un balón que estaba por robarle el defensor y, con corazón y técnica, logró asistir a Cody Gakpo que, tras ganar la marca, definió de forma magistral para adelantar a su equipo.

La celebración en el Estadio Monterrey fue histórica, pues más allá del gol, la dedicatoria al cielo se llevó la ovación del público presente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NACIÓ CON UNA MALFORMACIÓN CONGÉNITA EN LOS PIES Y AHORA DISPARA GOLES FULMINANTES EN EL MUNDIAL 2026: LA TRAYECTORIA DE ISMAEL SAIBARI

Un golpe fuera de la cancha que conmovió a toda la selección

La anotación de Cody Gakpo tuvo un significado mucho más profundo que el deportivo; apenas unos días antes del compromiso mundialista, el delantero y su pareja, Noa van der Bij, dieron a conocer la pérdida de su bebé durante el embarazo, una noticia que estremeció tanto al vestidor neerlandés como a la afición.

Ante esa situación, el cuerpo técnico encabezado por Ronald Koeman decidió darle libertad para permanecer con su familia el tiempo que fuera necesario antes de reincorporarse a la concentración; el estratega explicó que tanto jugadores como entrenadores buscaron acompañarlo en todo momento y respetaron el proceso personal que atravesaba.

El capitán Virgil van Dijk también expresó públicamente su respaldo al atacante; destacó la fortaleza emocional con la que Gakpo y su familia enfrentaron la pérdida, además de recordar que existen momentos en los que el futbol queda completamente en segundo plano frente a las circunstancias personales.

A pesar del dolor, el delantero decidió regresar con el equipo para disputar la fase eliminatoria del Mundial, donde terminó protagonizando una de las imágenes más emotivas del torneo.

El gol no alcanzó y Marruecos terminó celebrando el pase

Aunque el tanto de Cody Gakpo puso adelante a Países Bajos en la segunda mitad, el encuentro todavía guardaba emociones; cuando parecía que la clasificación estaba definida, Marruecos encontró el empate en el tiempo agregado gracias a Issa Diop, enviando el compromiso al alargue.

Durante los 30 minutos extra ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad, por lo que el boleto a los Octavos de Final tuvo que definirse desde el punto penal.

En la tanda definitiva, los Leones del Atlas fueron más efectivos y se impusieron 3-2, sellando una clasificación histórica después del empate 1-1 registrado tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

Con este resultado, Marruecos avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde enfrentará a Canadá el próximo 4 de julio.