Alerta por tormenta invernal en Estados Unidos: conoce lo que sí y lo que no debes de hacer

Una poderosa tormenta invernal comienza a tomar fuerza y pone en alerta a millones de personas en Estados Unidos .

El sistema es impulsado por una brutal ráfaga de aire del Ártico, amenaza con dejar a su paso fuertes nevadas, hielo peligroso y frío extremo, con posibles cortes de energía y afectaciones al transporte en más de dos docenas de estados. Prepararse a tiempo puede marcar la diferencia entre pasar el frío con seguridad o enfrentar riesgos innecesarios.

Se aproxima una tormenta invernal en Estados Unidos

Una intensa tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y mantiene bajo alerta a más de dos docenas de estados ante la posibilidad de fuertes nevadas.

El sistema comenzará a intensificarse hacia finales de esta semana y podría impactar amplias regiones que van desde las Grandes Llanuras y el Sur hasta el Atlántico Medio y el Noreste del país.

De acuerdo con los reportes, millones de personas podrían enfrentar afectaciones en el transporte, cortes de energía eléctrica y temperaturas potencialmente récord, justo en el periodo más frío del año.

Alerta por tormentas invernales en EE.UU.: cuándo y qué zonas están amenazadas por nevadas y hielo https://t.co/bBVS1Ga5o5 — CNN en Español (@CNNEE) January 22, 2026

La situación se ve agravada por una potente masa de aire del Ártico que alimenta el sistema y eleva el riesgo de condiciones climáticas severas.

La tormenta promete cubrir zonas que van desde Texas hasta la ciudad de Washington, con una combinación de nieve intensa y acumulaciones de hielo que podrían generar apagones prolongados.

¿Cómo prepararte para una tormenta invernal?

Ante este escenario, la preparación no se limita únicamente a abastecerse de alimentos y baterías. Incluso las tormentas invernales moderadas pueden dejar a miles de hogares sin electricidad , especialmente cuando el hielo daña las líneas eléctricas.

Contar con una radio de batería o de manivela es fundamental, ya que permite mantenerse informado sobre las condiciones del clima en caso de que fallen el servicio celular y el internet.

Asimismo, se recomienda mantener los teléfonos móviles y las baterías externas completamente cargados , y tener linternas, radios y pilas adicionales en lugares fáciles de localizar.

Otra medida clave es completar con anticipación las recetas médicas y asegurarse de contar con suministros esenciales como leche de fórmula para bebés, pañales, alimento para mascotas y medicamentos.

Amenaza de tormenta invernal extrema causa un histórico aumento en el costo del gas natural https://t.co/PdzrSjK4iU — CNN en Español (@CNNEE) January 22, 2026

Si alguna persona en el hogar depende de equipo médico eléctrico, es indispensable contar con un plan de contingencia antes de que llegue la tormenta.

También se aconseja preparar ropa abrigada, mantas, gorros y artículos de invierno con anticipación para evitar desplazamientos innecesarios cuando las condiciones empeoren. Incluso tormentas breves pueden afectar los viajes y los servicios durante el día.

En caso de un apagón, los alimentos refrigerados no se conservan por mucho tiempo. Por ello, se recomienda priorizar productos de despensa que no requieran electricidad, refrigeración ni cocción.

Ante la llegada de esta tormenta invernal extrema, la prevención y la preparación oportuna pueden marcar la diferencia.