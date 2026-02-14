Turistas escapan de la lava tras nueva erupción del volcán Pitón de la Fournaise | VIDEO

El volcán Pitón de la Fournaise, uno de los más activos y vigilados del mundo, entró este sábado en una nueva fase de erupción, generando momentos de tensión y alarma en la isla francesa de La Reunión, en el océano Índico.

Aunque el coloso se mantiene en actividad intermitente desde noviembre de 2025, autoridades confirmaron que este episodio eruptivo fue especialmente intenso y repentino, con flujos de lava y proyección de rocas incandescentes que sorprendieron a quienes se encontraban en la zona.

¿Qué ocurrió con los turistas durante la erupción en isla de la Reunión?

Al menos ocho turistas que realizaban senderismo en áreas cercanas al volcán relataron que la situación se salió de control en cuestión de minutos. Según sus testimonios, el avance acelerado de la lava, acompañado de explosiones y caída de rocas, los obligó a huir de inmediato para salvar sus vidas.

“Fue cuestión de segundos; el suelo vibró y vimos caer piedras a nuestro alrededor”, narró uno de los excursionistas a medios locales. Milagrosamente, ninguno resultó herido, aunque todos fueron evacuados tras el incidente por equipos de emergencia.

Turistas escapan de la lava en plena erupción



Lo que sería una caminata de aventura se convirtió en una carrera por la supervivencia. El volcán Piton de la Fournaise entró en erupción este sábado y casi alcanza a un grupo de senderistas.



Tras meses de relativa calma desde… pic.twitter.com/nIbFUysesi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2026

Pitón de la Fournaise: un volcán activo y altamente vigilado

El Pitón de la Fournaise es considerado uno de los volcanes más activos del planeta, con erupciones frecuentes que, en la mayoría de los casos, ocurren en zonas deshabitadas. Sin embargo, su popularidad como destino turístico representa un desafío constante para las autoridades, que deben equilibrar el acceso con la seguridad.

El Observatorio Vulcanológico de La Reunión mantiene vigilancia permanente mediante sensores sísmicos, monitoreo de gases y observación satelital, lo que permite detectar cambios en la actividad interna del volcán, aunque la evolución de una erupción puede ser impredecible.

Restricciones y llamado a la precaución

Después de este nuevo episodio, se reforzaron los cierres de senderos y zonas de acceso, y las autoridades reiteraron el llamado a respetar las indicaciones oficiales. Protección Civil advirtió que la actividad volcánica podría continuar o intensificarse en los próximos días; ¿hasta qué punto el turismo de aventura debe exponerse a los riesgos de uno de los volcanes más activos del mundo?