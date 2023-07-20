España activa todas sus centrales de gas para enfrentar el calor

España ha tenido que recurrir a todas las centrales de gas disponibles para hacer frente a la creciente demanda de electricidad provocada por las abrasadoras temperaturas y la ola de calor de los últimos días, informó el jueves la asociación del sector Sedigas.

El país, como muchos otros, se ha visto azotado por una ola de calor que ha disparado las temperaturas por encima de los 40ºC. A medida que los españoles recurrían al aire acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas, aumentaba la demanda de electricidad. El martes, cuando estas centrales produjeron alrededor del 30% de la electricidad total.

“El operador del sistema tuvo que recurrir a todas las unidades de producción de gas natural disponibles para poder atender la demanda”. Asociación Española del Gas (Sedigas).

Estas instalaciones, conocidas como plantas de ciclo combinado, desempeñan un papel importante sobre todo en las primeras horas de la noche, en torno a las 22.00 horas, cuando la demanda sigue siendo alta pero la contribución de las centrales solares es mínima.

Entre el 1 de junio y el 19 de julio, las centrales de gas natural produjeron alrededor del 22% de la electricidad de España, según Sedigas. El año pasado produjeron casi una cuarta parte de la electricidad del país.

El Corte Inglés, una de las mayores cadenas de grandes almacenes españolas, declaró a principios de esta semana que las ventas de aparatos de aire acondicionado se habían disparado, al igual que el interés por los cojines refrigerantes para mascotas.

People bathe as the beaches are full as people seek relief from the heat in the cool sea in Misrata, Libya, July 20,2023. REUTERS/Ayman al-Sahili?|AYMAN AL-SAHILI/REUTERS

Calor en Europa

En Europa, los incendios forestales causaron estragos antes de la segunda ola de calor en dos semanas, que iba a elevar las temperaturas hasta los 48 grados.

El Ministerio de Sanidad italiano emitió el lunes alertas meteorológicas rojas -que indican una posible amenaza para la salud de cualquier persona expuesta al calor.

La agencia de salud pública de Francia dijo que el actual clima cálido probablemente hospitalizaría o mataría a "muchas" personas, como lo han hecho las olas de calor casi todos los veranos desde 2015.

Los científicos afirman que el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales está cada vez más lejos.

La Organización Meteorológica Mundial dijo que se esperaba que el calor extremo y las lluvias se prolongaran hasta agosto.

