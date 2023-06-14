¿Cómo es la selva del Darién que cruzan los migrantes en camino a Estados Unidos?

La selva del Darién se encuentra en los límites de Panamá y Colombia, también es conocida como el tapón de Darién, cada año la cruzan miles de personas en su intento por llegar a Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, representa uno de los grandes peligros en el camino de los migrantes.

¿Por qué los migrantes se van por la selva del Darién?

De acuerdo con datos ofrecidos por el gobierno de Panamá, entre enero y abril de este año, se registró una cifra récord de 140 mil personas que cruzaron el Tapón, en comparación con los 258 mil durante todo el 2022

La mayoría de los migrantes se lanzan al peligro de la selva con tal de huir de la violencia o pobreza que sufren en sus países, con el sueño de encontrar una vida mejor en Estados Unidos o Canadá.

Una imagen vale más que mil palabras. Este 4 de junio se reveló un vídeo de Migrantes con niños pequeños cruzando la selva del Darién. pic.twitter.com/7GwILxYqQn — Panama (@tuitazopanama) June 5, 2023

Hombres y mujeres son impulsados a cruzar la selva del Darién en busca de un buen empleo y la oportunidad de enviar dinero de regreso a su hogar a los parientes que dejaron atrás.

Los peligro de cruzar la selva del Darién

Los migrantes que se aventuran a cruzar el Darién, en muchas ocasiones son familias completas, quedan expuestos a múltiples formas de violencia, incluyendo el abuso sexual y la explotación, la falta de agua potable y alimentos, ataques de animales salvajes y ríos desbordados.

Diferentes grupos criminales se han instalado en el Tapón, a la espera de extorsionar o asaltar a sus víctimas para quitarles hasta la comida.

Las enfermedades y accidentes también son una constante. Los piquetes de mosquitos o insectos pueden contagiar enfermedades como la malaria. Las largas caminatas y también pueden provocar deshidratación y accidentes como caídas.

El titular de Seguridad Pública, Juan M. Pino, afirmó que en los últimos días la entrada de migrantes por la selva del Darién se mantiene entre los 900 y 1,200 por día. El ministro anunció que en los próximos días sostendrá una reunión con su homólogo de Colombia. pic.twitter.com/zYwMvUIiJq — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) June 13, 2023

En el lugar también existen animales salvajes como tigres, serpientes, alacranes, jaguares, cerdos salvajes, entre otros.

¿Cuánto tiempo tarda una persona en cruzar la selva de Darién?

Quienes buscan atravesarla deben caminar por más de 100 kilómetros; los migrantes que caminan por la selva son principalmente originarios de Haití, Cuba y Venezuela; pero también hay quienes llegan de China, India, Afganistán, Camerún y Somalia.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el viaje se puede realizar entre dos y diez días, dependiendo del paso al que vayan.