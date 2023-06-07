Estados Unidos dice que tras el fin del Título 42 se redujo 70% la llegada de migrantes ilegales

El número de entradas ilegales a Estados Unidos a través de la frontera suroeste ha disminuido más del 70% uego del 11 de mayo, cuando terminó el Título 42, según reveló el martes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“En las semanas posteriores al 12 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha supervisado todo un esfuerzo del gobierno que ha reducido las entradas ilegales entre nuestros puertos de entrada”. Blas Nuñez Neto, subsecretario de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Por su parte, los republicanos se mostraron en contra de esta aseveración en el que se afirma que hubo una disminución en la llegada de migrantes ilegales.

“En cuanto a que los números han bajado, lo que observamos es más bien una evasiva en la forma en que los números se documentan e informan sobre el número de personas que cruzan a EEEUU sin la documentación adecuada. Aún están los niveles récord que vimos antes del final del título 42”. Clay Higgins, miembro de la Cámara de representantes de Estados Unidos.

Cifras de migrantes en Estados Unidos antes y después del Título 42

Según los datos revelados en un informe previo a la audiencia, desde el 12 de mayo hasta el 2 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había repatriado a 38 mil 400 no ciudadanos bajo las autoridades del Título 8, la ley migratoria que establece la deportación de migrantes irregulares y la prohibición para acceder a vías legales de migración por cinco años.

Las repatriaciones reportadas por la agencia incluyen sobre mil 400 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que han sido retornados a México, según el acuerdo bajo el que el país centroamericano aceptó recibir cada mes hasta 30 mil de estos migrantes que son expulsados de Estados Unidos.

Benjamine Huffman, comisionado adjunto Interino de CBP, detalló que en los días previo al fin del Título 42, los encuentros con migrantes intentando cruzar irregularmente alcanzó un máximo histórico de 10 mil diarios, lo que ha caído significativamente desde entonces, y que la aceptación de México de aceptar migrantes ha sido una de las más amplias cooperaciones en los últimos años.

The U.S. has & will continue to enforce our nation’s immigration laws. The U.S. border is not open to illegal or irregular migration, & U.S. immigration laws remain strict even as the COVID-19 public health Order known as Title 42 ends.



Explained here ➡️ https://t.co/7GgRUMzdgk pic.twitter.com/nrweuU8TWf — Homeland Security (@DHSgov) April 26, 2023

Una vez terminó el Título 42, CBP ha reportado un promedio de 3 mil 400 encuentros con migrantes irregulares cada día en la frontera. Las tres nacionalidades más comunes, según las autoridades, son mexicanos, hondureños y guatemaltecos.

Las autoridades aseguraron que 23 mil personas han entrado a Estados Unidos desde el 12 de mayo con parole humanitario, el programa que permite a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses permanecer en el país por dos años.

