Según la ley, ¿puedo ayudar a una víctima en un accidente de tránsito?

Este fin de semana ocurrió uno de los accidentes automovilísticos más intensos en los últimos tiempos dentro de autopistas de México, pues una camioneta de pasajeros se estrelló en la carretera Puerto Aventuras-Tulum, provocando la muerte de seis personas, entre las que destacaron cinco personas de origen argentino.

Además de la dolorosa tragedia, las imágenes que empezaron a circular en el momento dejaron una interrogante muy grande respecto a la posibilidad de ayudar a los afectados, pues se escuchó a personas aledañas decir que no podían tocar a las víctimas del accidente, por miedo a las repercusiones legales.

Ante este escenario, el equipo de Hechos AM platicó con Erik Rauda, un abogado especialista en este tipo de accidentes de tránsito, para responder la pregunta más sonada del momento, sobre si es legal ayudar a una persona que sufrió un accidente automovilístico.

¿Quiénes deben de ayudar a las víctimas de un accidente automovilístico?

El abogado Rauda lo explica de manera muy concreta. Hay personas que están obligadas a meter las manos: las autoridades, los servicios de emergencia, la persona que provocó el accidente y aquellos con un grado de parentesco con la persona lesionada. Estas son las personas que deben de auxiliar a una víctima, pues en caso contrario, podrían tener problemas legales.

Por otro lado, el resto de los ciudadanos no están obligados por ley a intervenir en algún accidente. Cualquier acción se vuelve voluntaria, por lo que surge la duda sobre la legalidad de intervenir.

Erik Rauda, abogado, habló con Hechos AM sobre si es legal ayudar a una persona que sufrió un accidente

¿Es legal ayudar a una víctima de un accidente vehicular?

"No tiene ninguna consecuencia legal apoyar a una persona que está lesionada. Creo que la base es saber si la persona puede esperar a la llegada de los servicios de emergencia o no puede, si se está desangrando o muriendo, humanamente tienes que ayudarlo y la ley no te juzga”, señala Rauda en entrevista.

“Si en el camino, al moverlo, terminas lesionándolo, pero logras salvarle la vida, pues la ley lo tiene justificado plenamente, entonces el miedo a que la persona muera en el camino, la ley penal lo comprende. Entiende que en el auxilio puede haber un daño mayor, o puede haber inclusive la muerte de una persona, pero la causa de muerte no es el auxilio”.

“Si tú eres una persona que está observando, o que estás presenciando, que la persona se está desangrando, humanamente lo tienes que ayudar sin temor a tener una consecuencia legal”, concluye.