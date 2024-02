Accidente en Tulum: ¿Quiénes eran los cinco argentinos que murieron en el fatal choque?

La tarde de este domingo ocurrió un fuerte accidente en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Una camioneta chocó contra una van sobre la carretera Puerto Aventuras - Tulum, dejando el saldo de seis muertos y dos heridos, de acuerdo con la Fiscalía del estado.

La dependencia identificó a las víctimas. Cuatro son hombres y una mujer, originarios de Argentina. Se trata de Vanesa Paola Silva Díaz, Ezequiel Hernán Sibella, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López.

Mientras que la otra persona fallecida es el chofer de la van con la que chocaron. Él fue identificado como Freddy Omar Quijano Carrillo, de 33 años y originario de México.

La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, informó que los argentinos provenían de distintos puntos de ese país. Los otros dos heridos también son originarios de esa nación. Se trata de Micaela Papiermeister, quien presenta varias fracturas y su estado se reporta como delicado. Mientras que Yamil Figallo se encuentra estable.

¿Qué causó el accidente en Tulum?

Las autoridades de Quintana Roo informaron que una camioneta Suzuki Ertiga viajaba con los argentinos sobre la carretera Puerto Aventuras - Tulum. El conductor perdió el control del vehículo y con el pavimento mojado, se cruzó de carril y terminó por estrellarse contra una van. El chofer estaba comiendo cuando ocurrió el impacto.

La Fiscalía investiga si la humedad del pavimento ocasionó que la camioneta perdiera el control hasta chocar contra la van. El impacto provocó que los argentinos quedaran prensados. Los bomberos tardaron hasta tres horas en poder sacarlos.

El gobierno de Quintana Roo informó que el conductor de la van de la empresa eTransfer fue llevado en helicóptero a un hospital, donde falleció más tarde.

Ellos eran los cinco argentinos que murieron en el choque fatal

Maximiliano Nicolás Laviano. Apenas el 5 de febrero cumplió 25 años. Incluso subió unas fotografías de ese día a su cuenta de Instagram. Se dedicaba a la venta de celulares y le gustaba visitar varios lugares en México. Sus amigos han dejado escritos lamentando su fallecimiento.

“Amigo todavía no caigo... Me quedo con la última comida, las risas, los mejores momentos, las volada de pelos cuando te caía al local para que me revises la música del auto, las caravanas interminables, como te gusta la musiquita. Seguí haciendo ruido desde allá arriba amigo... Un placer haberte conocido”, publicó la cuenta @angel_carc.

Nahuel López. Tenía un año de vivir en México. Su novia Macarena Hernández comenzó una campaña en Instagram para pedir ayuda y llevar el cadáver a Argentina para que su familia le de sepultura.

“Necesitamos ayuda para que puedan llevar el cuerpo de Nahuel a su familia en Argentina, es un procedimiento muy costoso, agradeceríamos cualquier ayuda monetaria”, publicó.

Macarena Hernández, novia de Nahuel López, pide ayuda para que el cuerpo regrese a Argentina. | @macarenaarh

En su cuenta de Instagram Macarena también difundió videos e imágenes donde convive con Nahuel. “Te voy a extrañar todos los días de mi vida mi amor”, escribió unto a una foto de ambos en un restaurante.

Vanesa Paola Silva Díaz y Gerónimo Amengual. De acuerdo con sus redes sociales, era una pareja que trabajaba en el Circo Showtime en Puerto Morelos, Quintana Roo. Les gustaban las acrobacias y el surf. Él apenas había cumplido 33 años el 29 de enero. Ella tenía 38. Estaban felices de vivir en el caribe mexicano, en el cual llevaban viviendo un año.

Ezequiel Hernán Sibella. Apenas el 7 de febrero cumplió 35 años.

¿Quién es el mexicano que murió en accidente de Playa del Carmen?

Freddy Omar Quijano Carrillo. Tenía 33 años, originario de Campeche y conductor de la empresa eTransfer. El día del accidente se detuvo a desayunar a bordo de la van que conducía.

Freddy Omar Quijano Carrillo.

AMLO garantiza apoyo a familias de argentinos fallecidos en Playa del Carmen

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el accidente en el que murieron seis personas, cinco de ellos originarios de Argentina. Afirmó que buscan darles facilidades a los familiares para que los cuerpos vuelvan a su país.

“Lo estamos atendiendo, que la gente de Argentina sepa que estamos atendiendo a quienes lamentablemente perdieron la vida. Estamos buscando que se les dé todas las facilidades a familiares y estamos ayudando. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, desde ayer me habló para informarme sobre esto”, dijo.