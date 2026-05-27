Lo que debes saber antes de cargar: Precios de la gasolina en México hoy

En Azteca Noticias te compartimos el precio actualizado de la gasolina en distintas regiones del país para este miércoles 27 de mayo de 2026, así como el costo promedio en México y Estados Unidos.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

El precio promedio de los combustibles en México para este miércoles 27 de mayo de 2026 se mantiene de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 23.68 pesos por litro

: 23.68 pesos por litro Gasolina Premium : 28.46 pesos por litro

: 28.46 pesos por litro Diésel: 27.31 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 27 de mayo de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 27 de mayo de 2026

Estos son los costos del combustible en la Ciudad de México este miércoles:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro

: 23.81 pesos por litro Gasolina Premium : 28.71 pesos por litro

: 28.71 pesos por litro Diésel: 27.00 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 27 de mayo de 2026

En el Estado de México, los precios promedio son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.04 pesos por litro

: 28.04 pesos por litro Diésel: 26.89 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 27 de mayo de 2026

En Guadalajara, el costo del combustible se ubica en:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro

: 23.98 pesos por litro Gasolina Premium : 29.25 pesos por litro

: 29.25 pesos por litro Diésel: 27.43 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 27 de mayo de 2026 en Monterrey

Para Monterrey, los precios son:

Gasolina Regular : 24.01 pesos por litro

: 24.01 pesos por litro Gasolina Premium : 29.48 pesos por litro

: 29.48 pesos por litro Diésel: 27.13 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 27 de mayo de 2026

En el estado de Chihuahua, uno de los más baratos del país, los costos son:

Gasolina Regular : 22.33 pesos por litro

: 22.33 pesos por litro Gasolina Premium : 25.72 pesos por litro

: 25.72 pesos por litro Diésel: 26.97 pesos por litro

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 27 de mayo de 2026

En Tamaulipas, el precio promedio del combustible es:

Gasolina Regular : 21.90 pesos por litro

: 21.90 pesos por litro Gasolina Premium : 25.64 pesos por litro

: 25.64 pesos por litro Diésel: 25.45 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio del combustible en Estados Unidos para este 27 de mayo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.45 dólares (77.17 pesos)

por galón: 4.45 dólares (77.17 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.33 dólares (95.90 pesos)

por galón: 5.33 dólares (95.90 pesos) Diésel por galón: 5.57 dólares (96.60 pesos)



¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

De acuerdo con los reportes de los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), el estado de Tamaulipas está entre las entidades con la gasolina más económica del país, al registrar un precio de 21.90 pesos por litro en la gasolina Regular.

En contraste, Monterrey figura entre las ciudades donde el combustible tiene un costo más elevado , con precios que alcanzan los 24.01 pesos por litro en la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium se encuentra en el nivel de octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir detonaciones prematuras dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele ser adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es recomendada para vehículos con motores turbo, de inyección directa o de alto desempeño.

Para saber qué tipo de combustible necesita tu automóvil, puedes revisar el manual del propietario, la tapa del tanque o la etiqueta colocada en la puerta del conductor.

