¿Vas a comprar o vender? Este es el precio del dólar hoy 27 de mayo en México

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza este miércoles 27 de mayo de 2026 registrando un aumento en su valor tras algunos días de pérdidas, pero ¿a cuánto está en México?

Los mercados estarán atentos a los datos del índice de gastos de consumo personal que se publicarán el jueves. Este indicador clave de la inflación de la Reserva Federal podría ofrecer nuevas pistas sobre la futura política monetaria bajo la presidencia de Kevin Warsh.

Precio del dólar hoy 27 de mayo de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos a la compra y se vende en $18.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria al inicio de la jornada.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 27 de mayo de 2026?

Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $17.31 pesos a la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 27 de mayo de 2026 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $10.70 pesos a la compra y se vende en $13.54 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del día.

Si planeas cambiar dinero, toma en cuenta que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 27 de mayo de 2026?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este martes 26 de mayo en 74 mil 717 dólares por unidad, registrando una baja del 1.49% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda comenzó el día ubicándose en 1 millón 301 mil 139 pesos por unidad.

Así está el precio del Bitcoin.|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 27 de mayo de 2026?

El petróleo registra una baja en su cotización, debido a los avances en las pláticas de paz entre Estados Unidos e Irán que podrían reactivar el paso en el estrecho de Ormuz.