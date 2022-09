¿Es obligatorio dejar propina en los restaurantes? Esto dice Profeco

Este año se han duplicado las denuncias, debido a que los restaurantes quieren convertir la propina o esta gratificación por el servicio como algo obligatorio.

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, declaró que el año pasado se tenían alrededor de 600 denuncias y que en lo que va de este 2022 ya se registran mil 200 acusaciones por esta causa.

Santa Fe y Polanco son los sitios con más denuncias por incluir la propina

Profeco detalló que es en Santa Fe, Lomas de Chapultepec, Polanco y la zona centro de la Ciudad de México son los sitios con más denuncias por incluir la propina como algo obligatorio en la cuenta en bares y restaurantes.

Fuera del Valle de México en encuentran ciudades como: Guadalajara, Cancún y Acapulco.

¿Es legal que se cobre propina en los restaurantes?

De acuerdo con la Profeco los restaurantes no pueden exigir propina como algo obligatorio, ya que ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. De igual manera, no pueden solicitar consumo mínimo.

La única obligación que tiene el consumidor es la de pagar por el consumo realizado y si considera que el consumo lo amerita, pues se deja el monto de propina.

El artículo 10 de la Ley Federal del Consumidor te respalda, pues establece que:

” Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores (…) Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor”.

¿Qué hacer si quieren añadir la propina de forma obligatoria?

”...Le debemos de decir al mesero que no estás obligado a dar una propina que no le pareció adecuado el servicio, que no tiene dinero para darla y que en consecuencia no se la puede cargar a la cuenta…" dijo Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Hola, ningún establecimiento está autorizado para exigir una propina pues ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. — Atención Profeco (@AtencionProfeco) August 26, 2022

Si en la cuenta le cargan propina sin que lo autorice, se puede denunciar llamando al teléfono del consumidor que es ‪5555688722, mencionando los siguientes datos: nombre o razón social del establecimiento, así como domicilio completo (número, calle, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal).

De igual forma, se puede escribir directamente a las redes sociales de la Profeco que son: en Twitter @AtencionProfeco , @Profeco y en Facebook como ProfecoOficial.