El Polo Sur… ¿yucateco? Esta es la comunidad más fría de todo Yucatán con temperaturas de hasta 0°C

¡A sacar las cobijas, la chamarra y la bufanda! A pesar de que Yucatán es conocido por su clima cálido y soleado, existe una comunidad al sur del estado que alcanza temperaturas de 0 grados, convirtiéndola en la localidad más fría de toda la península.

La Comisaría “Escondido”, pertenece al municipio de Tzucacab, Yucatán, un lugar donde el frío se siente hasta los huesos, la humedad intensifica las bajas temperaturas y la niebla es tan densa que empapa la ropa y limita la visibilidad.

“Antiguamente se sentía más feo porque son casitas así de bajareque, nomás de palmas”, contó Eduardo Catzín, campesino de esta comunidad.

El sur de Yucatán bajo 0: La vida en “Escondido” no se detiene ante las bajas temperaturas

En los últimos años, algunos datos sugieren que en “Escondido”, ubicado al sur de Yucatán, es donde el frío ha marcado con más fuerza durante la temporada de bajas temperaturas en el estado.

Sin embargo, a pesar del intenso frío, la vida en esta comunidad no se detiene. Las familias se levantan de madrugada, los niños van a la escuela bien abrigados, mientras que en el campo la rutina sigue como si las bajas temperaturas no afectaran a los campesinos.

“En medio de la casa se prende una fogata con leñas así grandes, gruesas y largas para que aguante toda la noche”, platicó Javier Catzín, un campesino de esta comunidad, en una entrevista para Fuerza Informativa Azteca.

¿En dónde está “Escondido”, el lugar más frío de Yucatán?

La comunidad de “Escondido” está ubicada entre los límites de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, un lugar que es muy poco conocido y de difícil acceso. Aquí, la vida transcurre lejos del ajetreado ritmo de las ciudades.

“Amaneciendo 4,5 de la mañana es cuando pega más el frío (...)Cuando pega fuerte, se siente hasta las 9 de la mañana”, contó Javier Catzí, campesino de “Escondido”, para Fuerza Informativa Azteca.

Al ser una de las zonas más frías de Yucatán, es considerada como el Polo Sur Yucateco, pues la comunidad alcanza temperaturas realmente bajas.