Escritora de ‘Cómo asesinar a tu marido’, acusada de matar a su esposo

La escritora Nancy Carmpton Brophy, autora del libro ‘Cómo asesinar a tu marido’, es juzgada en Estados Unidos tras ser acusada de matar a su esposo con una bala que compró por internet.

Un tribunal de Oregon acusó a la escritora de matar a su esposo tras encontrar algunas pruebas. Como si se tratara de uno de los libros de la escritora, el caso tiene todas las características de una novela de ficción.

Pues las autoridades investigan el pago de un gran seguro de vida, una sospechosa que alega no recordar cosas, un arma desaparecida e imágenes que podrían mostrar a la culpable.

La escritora de ‘Cómo asesinar a tu marido’ es acusada de matar a Brophy con una pistola cuya bala compró a través de la página eBay en Estados Unidos.

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¿Por qué acusan a la autora de ‘Cómo asesinar a tu esposo’?

De acuerdo con la fiscalía, la autora tenía problemas para pagar su hipoteca, sin embargo, contaba con varias pólizas de seguro de vida de su marido, por las cuales cobró 1.4 millones de dólares, tras la muerte del esposo.

Además, las cámaras de seguridad del Instituto Culinario de Oregon mostraron que la camioneta de la escritora estuvo estacionada el 2 de junio de 2018 afuera del instituto casi a la misma hora en la que su esposo fue asesinado en uno de los salones de clases.

No obstante, la autora de ‘Cómo asesinar a tu marido’ asegura que no recuerda haber ido a ese lugar el día de la muerte de su esposo, pero alega que “tal vez pudo haber ido porque estaba buscando inspiración para una historia”.

El hombre fue asesinado con dos tiros con una pistola como la que posee la escritora y con una bala como la que ella compró a través de Internet, pero el arma no ha sido hallada a pesar de la exhaustiva búsqueda de la policía.

El libro, ‘Cómo asesinar a tu marido’ aún se encuentra a la venta y en él la autora habla de motivaciones y métodos para “deshacerse de un conyuge no deseado”, así como de cómo usar un arma de fuego.

Incluso, en una parte del libro asegura que todos llevan un asesino dentro, y solo se necesita empujarlo para que salga: "pero lo que sé sobre el asesinato es que cada uno de nosotros lo lleva dentro de sí cuando se le empuja lo suficiente".