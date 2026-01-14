En qué escuela militar estudiar este 2026: fechas y escuelas disponibles
¿Te interesa entrar a una escuela militar? Conoce qué carreras militares existen, cuál elegir en 2026 y las fechas clave de la feria vocacional para aspirantes.
Elegir una escuela militar es una decisión importante para quienes buscan una formación académica y disciplinaria en 2026. Aquí te decimos las diferentes escuelas militares y las fechas clave para ingresar.
El Sistema Educativo Militar es coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, institución considerada uno de los pilares fundamentales para la formación y profesionalización de su personal.
La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea agrupa colegios, escuelas, centros de estudio y cursos de formación, capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y especialidad.
Escuelas militares disponibles
Entre las instituciones educativas que conforman este sistema, principalmente para quienes cuentan con bachillerato o su equivalente, se encuentran:
- Colegio de Defensa Nacional (Posgrado)
- Escuela Superior de Guerra
- Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea
- Centro de Liderazgo Militar
- Heroico Colegio Militar
- Colegio del Aire
- Escuela Militar de Aviación
- Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
- Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
- Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
- Escuela Militar de Medicina
- Escuela Militar de Ingeniería
- Escuela Militar de Odontología
- Escuela Militar de Enfermería
- Escuela Militar de Transmisiones
- Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
- Escuela Militar de Graduados de Sanidad
- Escuela Militar de Clases de Sanidad
- Escuela Militar de Materiales de Guerra
- Escuela Militar de Clases de Transmisiones
Estas instituciones forman profesionales en distintas especialidades, principalmente a nivel licenciatura, ingeniería y posgrado, de acuerdo con las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Documentos que deben presentar los aspirantes seleccionados
Los aspirantes seleccionados deberán presentarse en el Centro de Examen, preferentemente donde realizaron su validación, y entregar la siguiente documentación original:
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Cartilla del Servicio Militar Nacional (mujeres y hombres).
- Credencial para votar expedida por el INE.
- Comprobante del esquema completo de la vacuna contra hepatitis B.
- Dos copias certificadas del acta de nacimiento, expedidas en el año en curso.
- Comprobante de domicilio con fecha posterior al 1 de junio del año de participación.
- Certificado de estudios de bachillerato.
- Boleta de aprobación de alta.
- Memorial de servicios con las anotaciones correspondientes.
- Certificado de servicios cerrado a la fecha de inicio del curso.
- Contrato de enganche o filiación.
- Acta de Consejo de Honor cerrada a la fecha de inicio del curso.
- Copia de la hoja de trabajo actualizada u oficio del trámite expedido por la Unidad, Dependencia o Instalación correspondiente.
Fechas de registro en línea
- Registro en línea (del 15 de diciembre de 2025 al 18 de febrero de 2026).
- Toma de talla y peso y validación de datos y expedición de tarjeta de aspirante (del 16 de diciembre de 2025 al 5 de marzo de 2026).
- Aplicación de examen de capacidad física (del 17 de diciembre de 2025 al 6 de marzo de 2026).
- Publicación de resultados del examen de capacidad física (del 23 de marzo al 3 abril de 2026).
- Publicación de resultados finales (del 6 al 24 de julio de 2026).
- Entrega de la documentación original (25 de julio al 21 de agosto de 2026).
- Ingreso a los planteles (1 de septiembre de 2026).