En qué escuela militar estudiar este 2026: fechas y escuelas disponibles

¿Te interesa entrar a una escuela militar? Conoce qué carreras militares existen, cuál elegir en 2026 y las fechas clave de la feria vocacional para aspirantes.

Escuela militar 2026: fechas, escuelas y requisitos de ingreso
Escuela militar 2026: fechas, escuelas y requisitos de ingreso
Seguridad

Escrito por:  Alejandra Gómez

Elegir una escuela militar es una decisión importante para quienes buscan una formación académica y disciplinaria en 2026. Aquí te decimos las diferentes escuelas militares y las fechas clave para ingresar.

El Sistema Educativo Militar es coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, institución considerada uno de los pilares fundamentales para la formación y profesionalización de su personal.

La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea agrupa colegios, escuelas, centros de estudio y cursos de formación, capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y especialidad.

Escuelas militares disponibles

Entre las instituciones educativas que conforman este sistema, principalmente para quienes cuentan con bachillerato o su equivalente, se encuentran:

  • Colegio de Defensa Nacional (Posgrado)
  • Escuela Superior de Guerra
  • Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea
  • Centro de Liderazgo Militar
  • Heroico Colegio Militar
  • Colegio del Aire
  • Escuela Militar de Aviación
  • Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
  • Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
  • Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
  • Escuela Militar de Medicina
  • Escuela Militar de Ingeniería
  • Escuela Militar de Odontología
  • Escuela Militar de Enfermería
  • Escuela Militar de Transmisiones
  • Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
  • Escuela Militar de Graduados de Sanidad
  • Escuela Militar de Clases de Sanidad
  • Escuela Militar de Materiales de Guerra
  • Escuela Militar de Clases de Transmisiones

Estas instituciones forman profesionales en distintas especialidades, principalmente a nivel licenciatura, ingeniería y posgrado, de acuerdo con las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Documentos que deben presentar los aspirantes seleccionados

Los aspirantes seleccionados deberán presentarse en el Centro de Examen, preferentemente donde realizaron su validación, y entregar la siguiente documentación original:

  1. Clave Única de Registro de Población (CURP).
  2. Cartilla del Servicio Militar Nacional (mujeres y hombres).
  3. Credencial para votar expedida por el INE.
  4. Comprobante del esquema completo de la vacuna contra hepatitis B.
  5. Dos copias certificadas del acta de nacimiento, expedidas en el año en curso.
  6. Comprobante de domicilio con fecha posterior al 1 de junio del año de participación.
  7. Certificado de estudios de bachillerato.
  8. Boleta de aprobación de alta.
  9. Memorial de servicios con las anotaciones correspondientes.
  10. Certificado de servicios cerrado a la fecha de inicio del curso.
  11. Contrato de enganche o filiación.
  12. Acta de Consejo de Honor cerrada a la fecha de inicio del curso.
  13. Copia de la hoja de trabajo actualizada u oficio del trámite expedido por la Unidad, Dependencia o Instalación correspondiente.

Fechas de registro en línea

  • Registro en línea (del 15 de diciembre de 2025 al 18 de febrero de 2026).
  • Toma de talla y peso y validación de datos y expedición de tarjeta de aspirante (del 16 de diciembre de 2025 al 5 de marzo de 2026).
  • Aplicación de examen de capacidad física (del 17 de diciembre de 2025 al 6 de marzo de 2026).
  • Publicación de resultados del examen de capacidad física (del 23 de marzo al 3 abril de 2026).
  • Publicación de resultados finales (del 6 al 24 de julio de 2026).
  • Entrega de la documentación original (25 de julio al 21 de agosto de 2026).
  • Ingreso a los planteles (1 de septiembre de 2026).
