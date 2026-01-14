En qué escuela militar estudiar este 2026: fechas y escuelas disponibles

Elegir una escuela militar es una decisión importante para quienes buscan una formación académica y disciplinaria en 2026. Aquí te decimos las diferentes escuelas militares y las fechas clave para ingresar.

El Sistema Educativo Militar es coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, institución considerada uno de los pilares fundamentales para la formación y profesionalización de su personal.

La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea agrupa colegios, escuelas, centros de estudio y cursos de formación, capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y especialidad.

Escuelas militares disponibles

Entre las instituciones educativas que conforman este sistema, principalmente para quienes cuentan con bachillerato o su equivalente, se encuentran:



Colegio de Defensa Nacional (Posgrado)

Escuela Superior de Guerra

Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea

Centro de Liderazgo Militar

Heroico Colegio Militar

Colegio del Aire

Escuela Militar de Aviación

Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento

Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea

Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Ingeniería

Escuela Militar de Odontología

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

Escuela Militar de Graduados de Sanidad

Escuela Militar de Clases de Sanidad

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Escuela Militar de Clases de Transmisiones

Estas instituciones forman profesionales en distintas especialidades, principalmente a nivel licenciatura, ingeniería y posgrado, de acuerdo con las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Documentos que deben presentar los aspirantes seleccionados

Los aspirantes seleccionados deberán presentarse en el Centro de Examen, preferentemente donde realizaron su validación, y entregar la siguiente documentación original:



Clave Única de Registro de Población (CURP). Cartilla del Servicio Militar Nacional (mujeres y hombres). Credencial para votar expedida por el INE. Comprobante del esquema completo de la vacuna contra hepatitis B. Dos copias certificadas del acta de nacimiento, expedidas en el año en curso. Comprobante de domicilio con fecha posterior al 1 de junio del año de participación. Certificado de estudios de bachillerato. Boleta de aprobación de alta. Memorial de servicios con las anotaciones correspondientes. Certificado de servicios cerrado a la fecha de inicio del curso. Contrato de enganche o filiación. Acta de Consejo de Honor cerrada a la fecha de inicio del curso. Copia de la hoja de trabajo actualizada u oficio del trámite expedido por la Unidad, Dependencia o Instalación correspondiente.

Fechas de registro en línea