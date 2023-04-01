Escuelas de Japón se quedan vacías a falta de estudiantes

Una escuela secundaria en Japón está por cerrar definitivamente sus puertas. Sin nuevos estudiantes inscritos, la escuela de 76 años cerrará cuando sus únicos dos estudiantes se gradúen al final del año académico en curso.

Hoshi/Alumno de 15 años

“Cuando escuché por primera vez del director que la escuela estaba cerrando, fue triste, pero también pensé que era un desperdicio cerrar una escuela con una larga historia como esta”.

Esta no es la única institución que presenta la problemática de baja población estudiantil. Alrededor de 450 escuelas en el país cierran cada año, según muestran los datos del gobierno. Entre 2002 y 2020, casi 9 mil cerraron sus puertas para siempre, lo que dificulta que las áreas remotas atraigan a residentes nuevos y más jóvenes.

A medida que la tasa de natalidad de Japón cae más rápido de lo esperado, el cierre de escuelas se ha acelerado. El cierre de la escuela secundaria en Ten-ei, un pueblo con una población de 5 mil habitantes, es otro golpe para una zona montañosa de esquí y aguas termales, que ya lucha contra la despoblación a medida que la gente se muda, las tasas de natalidad caen y el envejecimiento de la población del país aumenta.

La caída de los nacimientos es un problema regional asiático, ya que los costos de criar a los niños reducen las tasas de natalidad en las vecinas Corea del Sur y China. Pero la situación de Japón es especialmente crítica.

Los nacimientos cayeron por debajo de los 800 mil en 2022, un nuevo mínimo histórico, según estimaciones del gobierno y ocho años antes de lo esperado.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida prometió "medidas sin precedentes" para aumentar la tasa de natalidad, incluida la duplicación del presupuesto para políticas relacionadas con los niños, y dice que mantener el entorno educativo es crucial. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado cambios significativos.

Masumi/Madre de alumna:

“Me preocupa que la gente no considere esta área como un lugar para mudarse y formar una familia si no hay una escuela secundaria”.

Baja población en Japón

Solo alrededor del 10% de la población de Ten-ei ahora tiene menos de 18 años. En su apogeo en la década de 1950, el pueblo tenía más de 10 mil residentes, apoyados por la agricultura y la manufactura. Pero los crecientes inconvenientes y la lejanía del área llevaron a los residentes a irse.

La despoblación se aceleró después del desastre del 11 de marzo de 2011 en la planta nuclear Fukushima Dai-ichi a menos de 100 km de distancia, y Ten-ei sufrió una contaminación radiactiva que desde entonces se ha limpiado.

Las fotos de cada clase que se gradúa cuelgan cerca de la entrada de la escuela Yumoto, pasando del blanco y negro al color, y el número de estudiantes disminuye visiblemente. No hay foto de 2022.

Mikio Watanabe/Director de escuela:

“El año pasado, esta escuela no tuvo ningún estudiante que se graduara. Los graduados de este año son los dos últimos”.

Las graduaciones son ocasiones felices, pero el cierre de Yumoto ha dejado al pueblo, ya los propios estudiantes, en una posición incierta.

