A 40 días de la guerra: Trump tacha de ‘noticias falsas’ el plan de 10 puntos de las negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó de ‘noticias falsas’ a los recientes reportes sobre las condiciones del plan de paz con Irán a tres días de la decisiva cumbre en Islamabad.

Aunque la atención del mundo está puesta en las negociaciones que podrían significar un freno a la inminente escalada en Medio Oriente, la postura oficial de Estados Unidos ha dado varios giros a lo largo de 40 días.

El polémico plan de 10 puntos y el hermetismo de la Casa Blanca

Mientras importantes medios internacionales como The New York Times reportan un supuesto plan de 10 puntos propuesto por Irán a través de Pakistán, Donald Trump busca mantener los términos reales de la negociación bajo total hermetismo.

De acuerdo con las filtraciones mediáticas, este borrador de un plan de paz incluye medidas sumamente agresivas como la imposición de cobros millonarios en el Estrecho de Ormuz, una vía crucial donde Irán pretendería cobrar hasta dos millones de dólares por buque para garantizar un paso seguro, dividiendo las jugosas ganancias con Omán.

Además, el documento filtrado exigía el levantamiento inmediato de todas las sanciones internacionales, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región y garantías de no agresión contra los aliados de Irán. Incluso, la propuesta detallaba la creación de un fondo de inversión para la compensación financiera por daños de infraestructura y el reconocimiento de su derecho al enriquecimiento de uranio.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Trump tachó de forma contundente todos estos detalles específicos de ser un ‘engaño total’ diseñado y fabricado por lo que él llamó ‘perdedores’ de la prensa.

Respiro en los mercados y el reloj en contra

En el terreno económico y técnico, la tregua de casi 15 días acordada para permitir el diálogo ha dado un respiro vital a los mercados globales de energía.

La sola expectativa de un cese de hostilidades y la próxima reunión el viernes 11 de abril provocó una caída drástica del 17% en el precio del petróleo Brent, el cual logró estabilizarse por debajo de la crítica barrera de los 100 dólares por barril. Este enfriamiento en los precios es un fenómeno de alto impacto considerando que la guerra comenzó hace exactamente 40 días con el lanzamiento de la ‘Operación Furia Épica’.

Si las conversaciones fracasan debido a la radical discrepancia entre el supuesto plan de paz con Irán divulgado por la prensa y las verdaderas líneas rojas trazadas por Estados Unidos, los precios del crudo y la volatilidad en la región podrían dispararse de forma inmediata y sin control.