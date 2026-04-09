Explosiones en Líbano: Nuevo ataque de Israel deja víctimas y eleva tensión en Medio Oriente

¡Escalada de tensión en Medio Oriente! Un nuevo ataque de Israel impactó un edificio en el área de Tallet el Khayyat, en el centro de Beirut, capital de Líbano, dejando víctimas y generando alarma internacional.

El bombardeo fue reportado por el canal local al-Jadeed, mientras que el ejército israelí aseguró que el objetivo era un comandante de Hezbolá.

¿Qué ocurrió en el ataque en Beirut?

Conforme a reportes preliminares, el ataque en Beirut alcanzó una zona densamente poblada, lo que provocó muertos y heridos, aunque hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado el número exacto de víctimas. El ejército de Israel indicó que la operación formó parte de una serie de acciones militares dirigidas contra objetivos estratégicos de Hezbolá en territorio libanés.

The #Israel Defense Forces said they carried out their largest strike on #Lebanon #Beirut

scenes from Beirut #Lebanon today. Nearly 100 Israeli airstrikes in less than 10 minutes, in broad daylight, with rush hour traffic heard in background. At least 250 killed…#Netanyahu🔥🇮🇱 pic.twitter.com/4ASWgjUtdA — Ashish Tomar🇮🇳 (@ashishtomar3108) April 9, 2026

Israel contra Líbano: ¿Cuál es el saldo del conflicto hasta ahora?

De acuerdo con datos de la Defensa Civil de Líbano, los ataques más recientes han dejado al menos:

254 muertos



1,165 heridos.

Barrios densamente poblados de Beirut se encuentran entre las zonas más afectadas, lo que incrementa la preocupación por el impacto humanitario.

⚡️🇮🇱🇱🇧 JUST IN: Footage shows the Israeli strike on Kfar Kifon, southern Lebanon. pic.twitter.com/6qIWK0L1uR — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) April 9, 2026

Israel confirma la muerte de cercano colaborador de líder de Hezbolá tras ataque en Beirut

Las fuerzas de Israel abatieron a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del líder de Hezbolá, Naim Qassem, durante un bombardeo realizado el 8 de abril en Beirut. La operación fue confirmada oficialmente hoy 9 de abril por las Fuerzas de Defensa de Israel, que señalaron que Harshi fue eliminado en la capital libanesa como parte de sus acciones contra objetivos estratégicos.

Harshi desempeñaba un papel clave dentro de la organización, ya que estaba encargado de coordinar, gestionar y garantizar la seguridad del despacho de Qassem, además de fungir como asesor cercano del dirigente.

🔴 IDF says it killed Hezbollah-linked militia commander Maher Qassem Hamdan along with 8 others in southern Lebanon strike



Hamdan was responsible for recruitment, weapons amd funding for the Lebanese Resistance Brigades in Chebaa pic.twitter.com/FSwHQzI3ff — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 9, 2026

¿Qué pasa con el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán?

Este bombardeo ocurre poco tiempo después de que entrara en vigor un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán. Sin embargo, tanto Washington como Tel Aviv han dejado claro que el acuerdo no incluye a Líbano, mientras que Irán sostiene lo contrario, generando confusión sobre el alcance real de la tregua.

¿Qué pasa en Israel en el frente de batalla?

El ejército israelí informó que un soldado murió y cinco resultaron heridos durante enfrentamientos en el sur del Líbano, elevando a 12 el total de militares israelíes muertos en la zona desde el 2 de marzo. Medios locales reportan que las bajas se produjeron durante una incursión en la aldea de At-Taybah, donde presuntamente combatientes de Hezbolá abrieron fuego.

Expertos advierten que la situación podría escalar rápidamente si no se logra contener el conflicto. La combinación de ataques aéreos, enfrentamientos terrestres y tensiones diplomáticas crea un escenario altamente volátil. El nuevo bombardeo en Beirut deja una señal clara: la región sigue lejos de la estabilidad; ¿estamos ante una escalada mayor o aún hay margen para contener el conflicto?

