En España detienen a uno de los fugitivos más buscados por el FBI

La policía de España informó este viernes que detuvieron a uno de los fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

De acuerdo con las autoridades, el fugitivo se encontraba hospedado en un hotel de Madrid con una identidad falsa.

El sujeto fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua por acusaciones de pornografía infantil, explotación sexual y agresión sexual. También estuvo involucrado en la producción de películas pornográficas con mujeres menores de edad.

Las autoridades informaron que el hombre engañó a las mujeres para que participaran en la producción de material pornográfico entre el 2012 y 2019, donde ganó más de 17 millones de dólares con esas actividades.

🚩Detenido en #Madrid un fugitivo neozelandés, incluido en la lista de los 10 más buscados del #FBI



Fue condenado a cadena perpetua en #EEUU por delitos de pornografía infantil, explotación sexual, agresión sexual y ganancias ilícitas, llegando a ganar +17 millones de dólares pic.twitter.com/E9uLKMaGw9 — Policía Nacional (@policia) December 23, 2022

El delincuente ofrecía en línea trabajos de modelo, que resultaban ser grabaciones pornográficas.

El fugitivo también pagó a otras mujeres como "cebo" para convencer a las víctimas de que las imágenes no se publicarían en línea. En ocasiones, las víctimas fueron retenidas en contra de su voluntad y, en el peor de los casos, obligadas a realizar prácticas sexuales a las que previamente se habían negado expresamente.

Esta es la primera vez que la policía de España detiene a uno de los fugitivos más buscados por el FBI. En total se han arrestado a 57 delincuentes de esta lista fuera de Estados Unidos.

¿Quiénes son los más buscados del FBI?

En la lista publicada por el FBI sobre quiénes son los fugitivos más buscados en Estados Unidos se encuentran varios fugitivos hispanos, la mayoría por delitos de asesinato.

Entre ellos se encuentran Jason Derek Brown por asesinar a un guardia de seguridad. Ruja Ignatova por realizar un fraude a gran escala.

Arnoldo Jimenez por haber matado a su esposa; Alexis Flores quien participó en el secuestro y asesinato de una niña de cinco años; José Rodolfo Villarreal-Hernández, también por asesinato.

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero también pertenecía a la lista de los más buscados por el FBI hasta que fue detenido por la Marina de México en julio pasado.

