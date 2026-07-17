Final del Mundial 2026 España vs Argentina: Duelo entre reyes, visas y futbol

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina desata una batalla de “reyes” donde nadie quiere ceder la corona. Entre bromas sobre la realeza y las visas canceladas, comparaciones entre Maradona y Madonna, además de comentarios sobre la infraestructura del torneo, los personajes convierten el esperado duelo futbolístico en una guerra de ocurrencias que ha sacado más de una carcajada.