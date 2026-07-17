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Final del Mundial 2026 España vs Argentina: Duelo entre reyes, visas y futbol

La esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina también desata una divertida guerra de coronas, bromas sobre visas y referencias futbolísticas.

Por: Azteca Noticias

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina desata una batalla de “reyes” donde nadie quiere ceder la corona. Entre bromas sobre la realeza y las visas canceladas, comparaciones entre Maradona y Madonna, además de comentarios sobre la infraestructura del torneo, los personajes convierten el esperado duelo futbolístico en una guerra de ocurrencias que ha sacado más de una carcajada.

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