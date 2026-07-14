“Haahaland” rompe en llanto… y hasta el estudio de los Peluches por culpa de Inglaterra

El Doctor García y Martigoli ya quieren saber quién pasará a la final del Mundial 2026, ¿Inglaterra o Argentina? Sin duda, el duelo será a muerte y quien pierda, terminará llorando, igualito que “Haahaland”.

Fue tanto el dolor del jugador noruego, que no rompió en llanto, ¡casi rompió el foro y asustó a Inés, que mejor terminó la entrevista! Ahora solo queda esperar para conocer a los finalistas de esta Copa.