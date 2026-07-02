¿Cuál será el futuro del TMEC? “El Nalgón” Martigoli y “El Doctor” García nos informan

Los Peluches lo hacen de nuevo y en esta ocasión han convertido la cancha de futbol en el reflejo de una negociación asimétrica en el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con su tradicional humor, nos revelan las intenciones de Trompudo en las negociaciones con los países que han sido anfitriones en la justa de futbol más grande de la historia. Echale un ojo y diviertete con su ácido humor.