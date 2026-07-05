¿Y si sí? La ciencia detrás de la frase que tiene a México con el corazón acelerado

¿Qué le pasa al cuerpo cuando creemos que México puede pasar a cuartos de final? La ilusión de ver a la Selección Mexicana avanzar en el Mundial 2026 nos ha dejado una frase que resume toda la esperanza de un país: ¿Y si sí?

Esta frase no solo despierta emociones, también activa procesos químicos en el cerebro. La dopamina aparece desde que imaginamos una victoria, la adrenalina acelera el corazón durante el partido y la oxitocina al vivir este deporte en unión.

Los festejos en el Ángel de la Independencia, la ilusión de que “esta sí es la buena” han llevado a que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se viva con una intensidad pocas veces vista. Pero detrás de la esperanza, los nervios y la emoción existe una explicación científica.