¿Ya son marido y mujer? La misteriosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce que sacude Nueva York

La presunta boda entre Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente el enlace, un impresionante operativo de seguridad en el Madison Square Garden, la presencia de cientos de invitados de primer nivel y diversos indicios han alimentado la versión de que la cantante y el jugador de la NFL habrían celebrado una ceremonia privada en Nueva York.

El secreto peor guardado del mundo es la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce. Hasta en las pantallas del Madison Square Garden apareció que ya son marido y mujer. Como decía López, ya se sabe que la señora Swift es la del dinero.

La boda del siglo que no ha tenido confirmación

Esta noche el Madison Square Garden de Nueva York es escenario de un evento que nadie ha reiterado qué es, pero todos saben de qué se trata: la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Los alrededores del centro de entretenimiento en Nueva York presentaron un enorme cinturón de seguridad desde el miércoles pasado que se acrecentó ayer en la noche con la cena de ensayo general.

Esta noche, además del estricto aparato de seguridad que cuenta con cierre de avenidas y estaciones del metro, además de francotiradores, el jardín se llenó de estrellas del cine, la música, la televisión y los deportes.

Entre los asistentes se cuentan a Bradley Cooper, Jason Sudeikis, Ed Sheeran Dakota Johnson, Benson Boone, Hugh Grant, Selena Gomez, Camila Cabello, Ethan Hawke, Zoë Kravitz, Matthew Stafford, George Stephanopoulos, Aaron Dessner, Julianne Moore, Kyle Juszczyk, Graham Norton, Tommy Hilfiger, Marcello Hernández, y muchos nombres más de una lista de un millar de invitados.

Muchos de los invitados llegaron en camionetas con vidrios polarizados. Stevie Nicks y Lana del Rey serían el espectáculo de una unión que se anunció el 26 de agosto del año pasado.

Como parte de las festividades, la pareja donó 26 millones de dólares a 20 organizaciones de caridad en los Estados Unidos, entre ellas la fundación de la cantante Dolly Parton. Es la boda del año, aunque nadie la haya confirmado.

