Ni las visas salvaron a EU; ‘Trumpudo’ quiso llegar a la Final del Mundial por decreto y acabó eliminado: Peluches

La eliminación de Estados Unidos (EU) del Mundial no solo dejó caras largas entre sus aficionados; también desató una inesperada “crisis diplomática” protagonizada por ‘Trumpudo', quien, incapaz de aceptar la derrota, buscó cualquier alternativa para mantener con vida a su selección; aunque para ello tuviera que cambiar las reglas del fútbol.

Trumpudo quiso cambiar el Mundial, pero Martigoli le recordó cómo funciona el fútbol

Su primera llamada fue para Martigoli, a quien intentó convencer de “echarle la mano” y llevar a Estados Unidos directamente a la Final.

En su desesperación incluso pidió enfrentar a Cuba, sin recordar que esa selección ni siquiera logró clasificar al Mundial; cuando le explicaron que eso era imposible, el peculiar mandatario confundió el soccer con el fútbol americano y hasta solicitó que le anotaran un “touchdown” para seguir con vida en el torneo.

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Ni las visas ni un “touchdown” evitaron la eliminación de EU

Como si eso no fuera suficiente, ‘El Doctor’ apareció para intentar poner orden, aunque terminó alimentando todavía más el caos con sus ocurrencias.

Sin encontrar una solución dentro de la cancha, ‘Trumpudo’ recurrió a su última carta: amenazar con retirar las visas a todos los involucrados; sin embargo, la respuesta fue inmediata y lo dejó sin argumentos, pues le recordaron que México y Canadá ya habían quedado eliminados del Mundial.

Al final, ‘Trumpudo’ no consiguió cambiar el resultado ni mover una sola llave del torneo, pero sí regaló uno de los momentos más divertidos.