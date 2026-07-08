“Morita” conquista Los Peluches con su inocencia

El personaje de Gilberto Mora “Morita”, presentado como “el niño Dios del futbol mexicano”, llegó al programa Los Peluches, donde fue recibido por Martigol (Christian Martinoli) y el Doctor García (Luis García) en una entrevista llena de humor.

Durante el sketch, el joven “futbolista” contó que su carrera comenzó “desde el vientre materno”, aseguró que descubrió su talento burlándose de los maestros en el kínder y confesó que su mayor inspiración ha sido Guillermo “Memo” Ochoa, a quien, dijo, admiran varias generaciones de su familia.

Entre bromas sobre su juventud, sus vacaciones tras terminar la preparatoria y una inesperada aparición de su madre con una chancla, el personaje regaló varios momentos que hicieron reír a los conductores y a la audiencia.