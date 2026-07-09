¿Y si sí? La Selección Mexicana ya tiene nuevo asesor tecnológico en Los Peluches

¿La copa llegará a casa? Los Peluches Martigoli y el Doctor García reciben al supuesto especialista en tecnología deportiva, quien presenta sus inventos para conquistar el campeonato del 2030.

El nuevo técnico asegura tener la solución para que la Selección Mexicana triunfe en el Mundial de 2030 gracias a una serie de inventos tan ingeniosos, que no sabemos como a nadie se le ocurrió primero.

Desde pastillas para mejorar el rendimiento de los futbolistas hasta zapatos con balón incluido y guantes especiales para atajar penales, este asesor tiene soluciones para todo… aunque algunas son más absurdas que otras.