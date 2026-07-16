“No olvides tu cepillo y tu gel": Entre bromas y pronósticos fallidos de Los Peluches

Con el final de la justa deportiva, las redes sociales también se llenaron de humor. Una divertida conversación entre Los Peluches recordó los pronósticos que no se cumplieron, los cambios de favoritos y algunos de los momentos más comentados del torneo, provocando miles de reacciones entre los aficionados.

Los peluches se despiden al final de la justa veraniega recordando los pronósticos fallidos del doctor, quien predijo como favoritos a Francia, Inglaterra y Portugal.

