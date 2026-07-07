México no perdió... ganamos con la mejor afición del Mundial 2026: Peluches

“El Doctor” consuela a Martigoli, porque sí, duele que México ya no esté en el Mundial 2026, porque el tequila fue vencido por el té; sin embargo, no todo es malo, la Selección Azteca se despidió con la frente en alto, apoyada por la mejor afición que ha tenido esta Copa.

Lo único malo será que los Ysisidros ahora están pensando en cambiar su nombre a Jarry, porque andan más sensibles que los jarritos de Tlaquepaque.