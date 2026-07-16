Argentina a la final: el mate fue más fuerte que el té inglés, según Los Peluches

Martigoli y El Doctor lo dicen claro: la pausa de hidratación en la final del Mundial 2026 será con soda… pero con Soda Stereo, porque Argentina se llevó el partido.

El té de Inglaterra no pudo imponerse al mate argentino y ahora, los “messicanos” que apoyan a la Albiceleste podrían ver a su ídolo Lionel Messi alzar nuevamente la copa. ¿El 10 hará la hazaña?