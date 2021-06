Cortando la Baraja: agoniza la vida nocturna en la CDMX

Las medidas adoptadas por el gobierno para tratar de contener la pandemia por Covid-19 han afectado todos los sectores de la sociedad y todas las actividades educativas, recreativas, sociales y económicas. Han sido meses difíciles pero poco a poco se ha dado la reapertura y con ello la vuelta a la normalidad, sin embargo no todos pueden cantar victoria.

El 80% de bares, discotecas y centros nocturnos en l Ciudad de México han tenido que cerrar y se calcula que la pérdida de empleos directos e indirectos supera los 200 mil, por desgracia las cosas no parecen mejorar. Las puertas de estos establecimientos han estado cerradas los últimos 15 meses lo que significa la falta de ingresos para miles de familias que dependen del sector.

TRATO DISTINTO

El trato, según los empresarios de este giro, no ha sido equitativo. Ellos aseguran que están dadas las condiciones para reiniciar operaciones con todos los protocolos de salud, aforos reducidos y horarios restringidos pero su petición no ha prosperado. De acuerdo con ellos, la opción que han dado las autoridades de poder abrir sus establecimientos siempre y cuando se adapten como restaurantes de poco ha servido principalmente porque eso implica una inversión económica considerable en mobiliario, mercancías e insumos, sin contar que no todos los espacios físicos se podrían adaptar para esa actividad.

Desde hace unas semanas los empresarios del entretenimiento nocturno mantienen una mesa de diálogo con autoridades y aunque las platicas no se han roto, el avance ha sido lento.

Para hablar sobre la situación de este sector conversaos con Helking Aguilar Cárdenas, Presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos.

TE PUEDE INTERESAR: Podcast Cortando la baraja: Microsismos y ¿un volcán en Michoacán?