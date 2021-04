Esperan visitantes en Playa Bagdad en Tamaulipas este fin de semana

Matamoros, Tamaulipas.- A partir de este jueves se espera la mayor afluencia de turistas por el periodo de semana santa, entre los destinos turísticos donde se espera el arribo de personas está Playa Bagdad.

El acceso será únicamente para 10 mil personas

Una de las medidas para evitarla propagación del Covid 19 fue que habrá cupo limitado en las playas del estado, y el acceso será mediante reservación, esta se hará mediante la aplicación “CompraTam”, en ella se hará el registró del día y hora en que se realizará la visita a la playa.

Los visitantes no podrán ingresar con bebidas alcohólicas y no se podrán realizar carnes asadas para evitar actividades grupales, es por eso que la capitanía de puerto decidió no otorgar permisos a los lancheros.

En el caso de playa Bagdad las reservaciones están agotadas desde este jueves y hasta el próximo domingo y solo accesarán 10 mil personas por día.