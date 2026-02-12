Estos son los estados con “foco rojo” por el brote de sarampión en México

El sarampión volvió a encender las alertas sanitarias en México. Lo que comenzó como un brote aislado hace un año se ha transformado en un problema de alcance nacional: más de nueve mil personas han enfermado y al menos 28 han muerto, mientras las autoridades redoblan esfuerzos para frenar la propagación de un virus prevenible mediante vacunación.

Tan solo en las primeras semanas de 2026 se han confirmado 2,642 nuevos contagios, una cifra que evidencia que la transmisión sigue activa y que el virus se está desplazando hacia regiones donde las coberturas de inmunización son insuficientes.

Estos son los estados donde el sarampión concentra más contagios

La distribución de los casos no es uniforme. Al día de hoy, siete entidades concentran la gran mayoría de los contagios detectados este año, con una diferencia marcada entre ellas. De acuerdo con los reportes sanitarios, el mapa actual del brote es el siguiente, aunque constantemente se está actualizando:



Jalisco , con 1,529 casos, se mantiene como el principal foco de transmisión en el país

Chiapas reporta 282 contagios, principalmente en comunidades con rezago en vacunación

Ciudad de México suma 196 casos, vinculados a cadenas de transmisión urbana

Sinaloa acumula 144 infecciones confirmadas

Estado de México registra 63 casos

Puebla contabiliza 60 contagios

Colima reporta 59 casos activos

Jalisco también encabeza la tasa de incidencia nacional, con más de 17 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que supera con creces el promedio del país.

Otras entidades, aunque con menos contagios absolutos, presentan una propagación significativa en relación con su población, como Nayarit y Tabasco, que se mantienen bajo observación epidemiológica.

¿Qué estados de México no han registrado casos de sarampión?

Frente al avance del virus, el gobierno federal aceleró la campaña de inmunización. Hasta ahora se han aplicado más de 14 millones de dosis contra el sarampión en todo el territorio nacional.

En las zonas más afectadas, las brigadas sanitarias implementan operativos intensivos de vacunación, conocidos como cercos epidemiológicos, que consisten en recorrer viviendas cercanas a cada caso confirmado para cortar de raíz la transmisión.

Estados como Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas no han registrado contagios en 2026, lo que las autoridades atribuyen a coberturas de vacunación más altas.

Chihuahua, del epicentro al control del brote de sarampión

El primer brote de este ciclo se originó en Chihuahua, tras la llegada de un caso importado desde Estados Unidos. Durante 2025, la entidad vivió el peor escenario, con más de 4 mil 400 contagios y 21 fallecimientos.

Hoy, el panorama es distinto. En lo que va del año, Chihuahua reporta apenas una docena de casos, resultado de jornadas intensivas de vacunación y vigilancia sanitaria, que ahora sirven como modelo para contener el brote en el centro y sur del país.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Ante el brote que se vive en México es importante conocer cuáles son los síntomas que se presentan con el sarampión y así evitar contagios para tus seres queridos o las personas con las que compartes el mismo contexto.

De acuerdo con personal médico, el sarampión suele manifestarse primero con signos generales que pueden extenderse hasta una semana. Entre los más frecuentes se encuentra el escurrimiento nasal persistente, acompañado de tos constante, como una respuesta del organismo para liberar las vías respiratorias.

También es común la irritación ocular, que provoca enrojecimiento y lagrimeo, así como la aparición de pequeñas lesiones blanquecinas en el interior de las mejillas, consideradas uno de los indicios característicos de la enfermedad.

Posteriormente, entre una y casi tres semanas después del contacto con el virus, se presenta la erupción en la piel, que suele marcar una etapa más avanzada del padecimiento y facilita su identificación clínica.