Estados Unidos está bajo alerta por tormenta de hielo

La temperatura en Estados Unidos continúa bajando, poniendo en alerta a más de 15 millones de habitantes por la tormenta de hielo pronosticada para los próximos días. Además, más de seis mil vuelos han sido cancelados durante la semana.

Esta podría ser una de las tormentas de hielo más frías reportadas en décadas en el noreste de Estados Unidos, las cuales podrían llegar a temperaturas extremas de hasta 50 grados bajo cero.

El Servicio Nacional Meteorológico alertó a las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey, en la zona de Nueva Inglaterra, donde podrían presentarse temperaturas históricas.

El norte de Estados Unidos podría ser azotado por temperaturas que lleguen a los 40 o 50 grados bajo cero con ráfagas de viento que sobrepasarían los 70 Km/h durante la tormenta de hielo.

|Reuters

Ante la advertencia por la intensa ola de frío, las autoridades locales tomaron medidas de emergencias. En Boston se abrió un refugio especial para los desamparados y se emitió una emergencia por frío.

Las autoridades estadounidenses pidieron a las personas no salir de sus casas si no hay necesidad de hacerlo, ya que las carreteras se congelan y podrían provocar accidentes automovilísticos.

Recomendaron que en caso de tener que hacerlo, se tomen extremas precauciones y se abriguen adecuadamente, ya que las bajas temperaturas podrían causar hipotermia y congelamiento de la piel.

Tormenta de hielo en EU provoca cortes de energía

El mal clima ya afectó a la ciudad de Memphis, un importante centro de carga en América Central, interrumpiendo el tráfico local y afectando la vida diaria de las personas.

La ciudad está bajo una advertencia de tormenta de hielo. El sistema de transporte público ha estado cerrado durante dos días y algunos servicios públicos, incluidas las escuelas, han estado cerrados durante dos días. Al menos cinco mil hogares y empresas sufrieron cortes de luz.

El departamento de transporte advirtió a los conductores que reduzcan la velocidad en carreteras resbaladizas y lanzó un plan de emergencia para el clima frío extremo.

