Día de la marmota: ¿Qué clima pronosticó Phil en Estados Unidos?

Hoy es el Día de la marmota y Punxsutawney Phil, la más famosa de Pensilvania salió este jueves de su madriguera para pronosticar el clima en Estados Unidos. Al salir, vio su sombra, con lo que anunció seis semanas más de invierno en el país.

El Día de la marmota, cuando Phil pronostica el clima, es uno de los eventos anuales más conocidos, ya que anuncia si el invierno durará más tiempo o ya se pueden empezar a guardar los abrigos en el país norteamericano.

Este es el pronóstico meteorológico de la marmota número 137, según el presidente del club. El evento del Día de la Marmota se hizo aún más popular con la comedia cinematográfica de 1993 "El Día de la Marmota", protagonizada por Bill Murray.

Hoy es el día de la marmota



Hace unos minutos, la Marmota Phil predijo 6 semanas más de invierno en Punxsutawney, Pensilvania.#GroundhogDaypic.twitter.com/jfRGJazYsx — Janosik García (@Janosikgarciaz) February 2, 2023

¿Qué predijo la marmota Phil?

Este Día de la marmota, Phil salió de su madriguera y vio su sombra, por lo que se espera que el invierno continúe seis semanas más.

Ello debido a que la leyenda dice que si la marmota Phil ve su sombra y regresa a su madriguera se espera que haya mal clima seis semanas más; en cambio, si no regresa y está nublado, el frío está a punto de terminar.

Aunque científicamente el invierno concluye en el equinoccio de primavera el próximo 20 de marzo. Pero la naturaleza no siempre se apega al calendario y la marmota Phil tampoco.

Los Centros Nacionales de Información Ambiental indicaron que la marmota Phil ha acertado al clima el 40 por ciento de las veces en los últimos 10 años.

¿Qué es el Día de la Marmota?

El 2 de febrero es conocido en Estados Unidos como el Día Mundial de la Marmota, que es el día en que este animal se despierta de la hibernación para pronosticar el clima.

La tradición de predecir la llegada de la primavera con una marmota comenzó en Europa. En 1700, los alemanes que se establecieron en Pensilvania llevaron esta popular costumbre a Estados Unidos.

Desde entonces se volvió una tradición anual. Punxsutawney Phil de Pensilvania es el más conocido, pero más de una docena de estados celebran con sus propias marmotas, como el general Beauregard Lee de Georgia y Buckeye Chuck de Ohio.

en 1986, El periódico Punxsutawney Spirit proclamó esta fecha como el Día de la Marmota oficial de Pensilvania.

