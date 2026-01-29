Estados Unidos devuelve petrolero incautado a Venezuela hace un mes

Estados Unidos está devolviendo un petrolero que había incautado este mes a Venezuela , según dijeron dos funcionarios estadounidenses, marcando la primera vez que una administración de ese país retorna un activo naval de este tipo en medio de sus acciones sobre los envíos petroleros del país sudamericano.

La embarcación, identificada como el petrolero M/T Sophia con bandera de Panamá, fue interceptada el 7 de enero por la Guardia Costera y fuerzas militares de Estados Unidos , y formaba parte de una campaña en marcha para detener buques vinculados con el comercio de petróleo de Venezuela .

La información es de Reuters, que obtuvo detalles de dos funcionarios bajo condición de anonimato, y señala que no se ha dado una explicación oficial sobre los motivos detrás de la devolución del buque.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

El petrolero M/T Sophia y la campaña contra la “flota oscura”

El M/T Sophia formaba parte de lo que algunos analistas llaman la “flota oscura”, una red de petroleros que navegan sin señales claras o con registros opacos para evadir sanciones internacionales impuestas sobre el petróleo venezolano. Estados Unidos ha intensificado sus operaciones para interceptar este tipo de embarcaciones.

Desde finales del año pasado, la administración estadounidense ha llevado a cabo al menos siete aprehensiones de buques petroleros vinculados con Venezuela , muchos de ellos supuestamente sin certificaciones de seguridad ni seguros adecuados, lo que representa riesgos adicionales para la navegación.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Primer retorno de un petrolero incautado a Venezuela

Según las fuentes citadas por Reuters, la entrega del petrolero a las autoridades venezolanas no fue explicada públicamente por el gobierno de Estados Unidos , y la Guardia Costera no respondió de inmediato a solicitudes de comentario formal.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela , encargado de las consultas oficiales, tampoco hizo declaraciones al cierre de la nota.

Sanciones a Venezuela y operaciones navales

La incautación del petrolero se enmarca en una serie de acciones recientes de Estados Unidos contra buques vinculados al comercio petrolero venezolano, de acuerdo con funcionarios citados por Reuters.

La agencia señala que Estados Unidos ha intensificado la vigilancia sobre embarcaciones asociadas a esos envíos, en medio de sanciones vigentes contra el sector petrolero venezolano.

Aunque la devolución del M/T Sophia no viene acompañada de una explicación oficial detallada, el hecho de que Estados Unidos haya decidido regresar el activo a Venezuela marca un cambio en el manejo de estos bienes incautados y podría tener implicaciones políticas y diplomáticas en un momento de tensiones entre ambos países.