Casa Blanca congela dinero para ayudas y préstamos federales; ¿qué programas son afectados?

El gobierno de Estados Unidos ordenó frenar todos los subsidios y préstamos que da el gobierno federal a partir de hoy martes 28 de enero de 2025. Esta medida podría afectar a programas de educación, respuesta a desastres, atención médica, entre otros.

Por medio de un memorando, Matthew Vaeth, jefe interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, encargado de supervisar el presupuesto federal, aseguró que el dinero se pondría en espera mientras el gobierno revisa las subvenciones y préstamos para garantizar que estén alineados con las prioridades del presidente Donald Trump.

El uso de recursos federales para políticas en desacuerdo con la agenda del presidente “es un desperdicio de dólares de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, señala el documento emitido el lunes 27 de enero.

¿Qué programas se ven afectados por el congelamiento de ayudas de Estados Unidos?

La medida afecta a todo el presupuesto destinado a “ayuda exterior”, así como a organizaciones no gubernamentales, entre otras categorías. El memorando señala que el gobierno gasta casi 10 billones de dólares para el año fiscal 2024, de entre ellos más de 3 billones son enfocados a subsidios y préstamos.

No obstante, el dato no está claro, ya que la Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, estimó el gasto público en 2024 en 6,75 billones de dólares, una cifra mucho más baja.

Casa Blanca rechaza afectar a más pobres con congelamiento de ayudas

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, rechazó que con la medida de congelar ayuda a organizaciones afecte a personas más pobres. En conferencia de prensa, aseguró que programas como las estampillas de comida y beneficios sociales no se ven afectados por este plan.

Sin embargo, la vocera del presidente Trump rechazó detallar si esta decisión recorta a programas como Medicaid, que ayuda a cubrir problemas de salud que no cubre Medicare, un plan que cubre a adultos mayores y a algunas personas con discapacidad.

Aplicación de aranceles a México y Canadá sigue firme: Casa Blanca

Sobre la aplicación de aranceles del 25% a mercancías procedentes de México y Canadá, Leavitt señaló que el plazo sigue programado apara el próximo 1 de febrero de 2025.

“Hasta donde yo sé, y eso fue anoche hablando directamente con el presidente, el 1 de febrero todavía sigue en pie”, afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Añadió que el presidente de Estados Unidos espera que los países cooperen en la repatriación de sus ciudadanos y destacó que han visto un “nivel histórico de cooperación por parte de México”.

Con información de Reuters.