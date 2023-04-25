Hombre muere en crucero y guardan su cuerpo en un congelador

Unas vacaciones de ensueño terminaron en tragedia con la muerte de un hombre en un crucero y la mala decisión de la empresa de guardar el cadáver en un congelador varios días hasta que terminó el viaje en Florida, Estados Unidos.

Marilyn Jones, la viuda del hombre, demandó a la empresa por haber metido el cuerpo de su esposo al congelador; ahora espera una indemnización de un millón de dólares por “el manejo indebido de un cadáver”.

Man's body found badly decayed after Celebrity Equinox cruise ship put deceased in a DRINKS COOLER for days instead of the morgue - family seeks $1 million after body was too decomposed for open casket funeral pic.twitter.com/cHftxgVwHt — News News News (@NewsNew97351204) April 23, 2023

Crucero guarda un cadáver en un congelador

De acuerdo con medios locales, el hombre, identificado como Robert Jones, falleció de un infarto a bordo de un crucero el pasado mes de agosto. La compañía del viaje alegó que el cuerpo se estaba descomponiendo y por ello decidieron meterlo a un congelador de bebidas, por casi una semana.

La familia exige una indemnización, debido a que, según ellos, la compañía del crucero aseguró que el cuerpo permanecería en una morgue apropiada, en cambio, lo metieron durante varios días en un congelador.

Presuntamente, la empresa le dio dos opciones a la familia del hombre; la primera bajar el cuerpo en la parada más próxima, la cual sería en Puerto Rico, y la segunda fue que el cuerpo sería almacenado en una morgue hasta el final del crucero.

La familia eligió la segunda propuesta, no obstante se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que no había ninguna morgue a bordo del barco, y el cuerpo había estado durante seis días en un refrigerador.

Las condiciones en las que se mantuvo el cuerpo, provocaron que se pusiera morado e hinchado, por lo que la familia no pudo realizar un funeral adecuado, según informaron a medios locales.