Encuentran en la boca de un caimán a niño desaparecido en Florida

Taylen Mosley, el niño desaparecido de dos años de edad, fue hallado en la boca de un caimán en un lago de Florida, Estados Unidos; las autoridades buscan al padre del menor como sospechoso del asesinato del menor y su madre.

El pasado 30 de marzo, las autoridades de St. Petersburg, Florida, iniciaron la búsqueda de un menor de dos años identificado como Taylen Mosley, luego de que encontraran muerta a su madre en el departamento donde vivían.

#stpetepd Chief Holloway said It’s with great sadness that we report we found the body of Taylen Mosley in Lake Maggiore. His father Thomas Mosley is charged with 2 counts of 1st degree murder. pic.twitter.com/I1hsIj0UAw — St. Pete Police (@StPetePD) April 1, 2023

De acuerdo con los reportes, la mujer fue asesinada por varias puñaladas en los departamentos cercanos de Lincoln Shores y el menor que se encontraba en casa con ella, había desaparecido, por lo que iniciaron la búsqueda.

Algunos testigos vecinos narraron que escucharon gritos y golpes en el departamento y decidieron llamar a las autoridades; posteriormente la mujer fue hallada sin vida.

Encuentran a menor en la boca de un caimán

Tras varios días de búsqueda del pequeño, el policía de Florida Anthony Holloway, indicó que recibieron el reporte de que un reptil en el lago Maggiore, al sur de la ciudad, llevaba algo “que parecía un cuerpo entre sus fauces”, por lo que acudieron a revisar.

Young mother found killed in her Apt. A search is underway for her missing 2 y/o boy. Call #stpetepd if you have any information pic.twitter.com/SCOdaOnnQZ — St. Pete Police (@StPetePD) March 30, 2023

Al acercarse se dieron cuenta que parecía el cuerpo de niño, por lo que el caimán tuvo que ser sacrificado para recuperar el cadáver. Posteriormente, tras varios estudios determinaron que se trataba del cuerpo del niño desaparecido Taylen Mosley. Las autoridades investigan si el pequeño murió antes o después de entrar en el lago.

El padre del menor es buscado como el principal sospechoso de la muerte del niño y su madre, por lo que fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, por lo que fue detenido.

De acuerdo con las autoridades, el padre del niño se presentó en la casa de su propia madre con algunos cortes en el brazo, por lo que él mismo ingresó a un hospital horas después, donde fue arrestado por la policía.

“Nada en nuestra investigación nos lleva a creer que él es una víctima”, dijo Holloway sobre el sospechoso.