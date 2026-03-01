EU confirma 3 militares muertos tras ataque contra Irán ; últimas noticias del conflicto

En las calles de Londres, centenares de iraníes exiliados se congregaron para celebrar y ondear banderas de Irán, en lo que interpretaron como una señal de la posible caída del régimen del ayatola Alí Jamenei.

Los manifestantes portaban retratos de Reza Pahlavi y lanzaron consignas en favor de un cambio político en su país de origen. La movilización fue convocada por la organización Stage of Freedom frente a Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico.

Durante la protesta, los asistentes exhibieron banderas iraníes previas al régimen islámico, identificadas por el león en el centro, y reiteraron su exigencia de un nuevo Estado encabezado por Reza Pahlavi, quien ha vivido en el exilio en Estados Unidos.