EU confirma 3 militares muertos tras ataque contra Irán ; últimas noticias del conflicto
Un alto mando de Irán aseguró que Donald Trump cruzó una línea tras el abatimiento del ayatola Alí Jamenei; Israel lanzó un nuevo ataque contra Teherán.
Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que dejaron la muerte del ayatola Alí Jamenei, la situación en Medio Oriente sigue tensa tras la respuesta que el régimen iraní promete tener contra sus enemigos. En Azteca Noticias te mantenemos al tanto de las últimas noticias sobre esta situación hoy 1 de marzo de 2026.
Irán jura vengar muerte del ayatola Alí Jamenei; últimas noticias del conflicto
Irán nombra a sustituto de Alí Jamenei: Alireza Arafi
Alireza Arafi fue designado este domingo 1 de marzo como miembro jurista del Consejo de Liderazgo de Irán, órgano encargado de asumir las funciones del líder supremo hasta que la Asamblea de Expertos elija a un nuevo dirigente, informó la agencia de noticias ISNA.
Arafi, quien también es clérigo e integrante del Consejo de Guardianes, formará parte del Consejo de Liderazgo provisional junto al presidente Masoud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.
EU usó 4 bombarderos contra Irán en Operación Furia Épica
Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que cuatro bombarderos B-2 Spirit realizaron un vuelo de ida y vuelta desde territorio estadounidense para ejecutar un operativo en Irán.
De acuerdo con la fuente, las aeronaves lanzaron decenas de bombas de 2 mil libras contra instalaciones subterráneas de misiles balísticos ubicadas en ese país.
EU confirma muertos y heridos tras operativo contra Irán
El Comando Central de Estados Unidos informó de la muerte de tres elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Operación Furia Épica, que abatió al ayatola Alí Jamenei de Irán. Añadió que otros cinco elementos están gravemente heridos.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.
Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…
Iraníes en el Reino Unido celebran ataques contra el régimen teocrático
En las calles de Londres, centenares de iraníes exiliados se congregaron para celebrar y ondear banderas de Irán, en lo que interpretaron como una señal de la posible caída del régimen del ayatola Alí Jamenei.
Los manifestantes portaban retratos de Reza Pahlavi y lanzaron consignas en favor de un cambio político en su país de origen. La movilización fue convocada por la organización Stage of Freedom frente a Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico.
Durante la protesta, los asistentes exhibieron banderas iraníes previas al régimen islámico, identificadas por el león en el centro, y reiteraron su exigencia de un nuevo Estado encabezado por Reza Pahlavi, quien ha vivido en el exilio en Estados Unidos.
9 muertos tras ataque de Irán contra edificio residencial en Jerusalén
Autoridades de Israel reportaron nueve muertos tras un impacto directo de un misil en un edificio residencial cerca de Jerusalén.
Esto marca el ataque más mortífero en Israel desde que inició la respuesta iraní a la agresión de Estados Unidos e Israel contra el régimen teocrático iraní.
Al menos 30 personas resultaron lesionadas en el ataque ocurrido este domingo 1 de marzo en la ciudad de Beit Shemesh, dos de ellos de gravedad.
Países de la OPEP reajustan producción de petróleo
Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajstán, Argelia y Omán, países de la OPEP+, sostuvieron un encuentro para ajustar su producción de petróleo de 206 mil barriles diarios a implementar en abril de 2026.
En un comunicado, el organismo señaló que siguen monitoreando yevaluando de cerca las condiciones del mercado para apoyar la estabilidad del mercado.
Saudi Arabia, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman adjust production and reaffirm commitment to market stability— OPEC (@OPECSecretariat) March 1, 2026
Read Press Release ➡️https://t.co/MEO3HaBieL
Iraníes lamentan muerte de Jamenei
Algunas personas en Irán lamentaron la muerte del ayatola Alí Jamenei. En contraste, otros habitantes en Teherán, Karaj e Isfaján celebraron que el Líder Supremo iraní haya sido abatido tras el ataque realizado por las fuerzas estadounidenses e israelíes.
Iranians took to the streets mourning Supreme Leader Ali Khamenei after he was killed in US and Israeli airstrikes https://t.co/W0F2uOwfLk pic.twitter.com/K5olOBzOZC— Reuters (@Reuters) March 1, 2026
SRE brinda teléfonos para ciudadanos en Medio Oriente; el espacio aéreo está cerrado
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México señala que el espacio aéreo de Bahréin, Emiratos Árabes, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar está cerrado, debido al conflicto en la región.
Pidió evitar traslados innecesarios, buscar resguardo, así como viajar a dicha zona. También puso a disposición teléfonos de contacto de las representaciones consulares.
En seguimiento a la situación actual en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar han cerrado sus espacios aéreos. Las y los mexicanos que deseen salir de la región…— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 28, 2026
Arabia Saudita condena ataques iranies contra Omán
El reino de Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra el sultanato de Omán y denunció la "flagrante violación de su soberanía". En un comunicado, añadió que está dispuesto a brindar toda la ayuda posible a Omán, además que “advierte las graves consecuencias de las continuas violaciones de Irán a la soberanía de los Estados”.
También hace un llamado a la comunidad internacional para tomar posiciones y "medidas decisivas" contra las violaciones de Irán.
#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia condemns and denounces in the strongest terms the blatant Iranian aggression against the Sultanate of Oman and Iran’s flagrant violation of its sovereignty, affirming the Kingdom’s full solidarity with the Sultanate of Oman. pic.twitter.com/GoizesuBYS— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) March 1, 2026
Trump cruzó una "peligrosa línea" al abatir a Jamenei: funcionario de Irán
Saeed Khatibzadeh, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, aseguró que Donald Trump cruzó una “peligrosa línea” al abatir a Alí Jamenei, según declaró a la cadena CNN.
Añadió que muchos seguidores chiitas por todo el mundo reaccionarán al asesinato de Jamenei.
“Por supuesto, desde un aspecto religioso, él era un gran líder religioso, por lo que muchos seguidores chiitas en toda la región y en todo el mundo van a reaccionar a eso, y esto es muy obvio porque el presidente Trump cruzó una línea roja muy peligrosa. No tenemos otra opción que responder”, declaró.