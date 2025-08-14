EU confisca más de 700 millones en bienes al dictador Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló este miércoles que el Departamento de Justicia ha confiscado activos valorados en más de 700 millones de dólares vinculados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En entrevista con la cadena Fox, Bondi declaró: “Esto es crimen organizado, no es diferente que la mafia. Los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones en total, los cuales ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”.

Entre los bienes incautados se incluyen dos aviones de lujo, varias residencias, una mansión en República Dominicana, mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos valuados en millones, joyas de alto valor y dinero en efectivo.

Información en desarrollo...