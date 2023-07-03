Estados Unidos propone a México plan para beneficiar a migrantes

El gobierno de Joe Biden le propuso al de Andrés Manuel López Obrador un nuevo programa del que se beneficiarían migrantes refugiados de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otras nacionalidades que se encuentran en territorio de México a la espera de cruzar a Estados Unidos.

Negociaciones que buscan beneficio a migrantes

Las negociaciones entre los dos países tienen como objetivo aliviar la presión migratoria que el gobierno de México lleva varios años enfrentado.

No se especificó en qué consiste exactamente el programa y si, como otras iniciativas de la administración Biden, permitirá a los refugiados en México pedir asilo de manera remota sin tener que cruzar la frontera y presentarse en uno de los puestos de la Patrulla Fronteriza.

En todo caso, según esa fuente, solo podrán acogerse a ese programa los refugiados que hayan ingresado en territorio mexicano antes del 6 de junio.

La mayoría de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos son de Cuba

La citada fuente no precisó si habrá un número específico de nacionalidades que podrán acogerse al programa. Sin embargo, la mayor parte de los migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México provienen de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP, por sus siglas en inglés).

Hay que demostrar porqué se busca el asilo a Estados Unidos

Para solicitar asilo en Estados Unidos, cualquier persona debe demostrar que enfrenta persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social o étnico específico.

La administración Biden ha implementado diversas medidas para fomentar la migración legal y evitar que miles de personas crucen a pie la frontera con México en busca de asilo o mejores oportunidades económicas, lo cual ha ejercido una gran presión sobre los recursos de algunas comunidades fronterizas.

De acuerdo con el último censo realizado por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), México encabeza la lista de los países de donde salen más migrantes y se establecen en Estados Unidos, seguidos por India, China, Filipinas y El Salvador.